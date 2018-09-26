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Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:24 | Son Güncelleme

Çankırı'da öğrenci servis aracının devrilmesi sonucu 19'u öğrenci 20 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı Eldivan yolu Aşağıyanlar köyü Ecevit Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokul öğrencilerini taşıyan Nazım K. idaresindeki 18 AAE 585 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile 19 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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