Cannes Film Festivali jürisi belli oldu!

Geçtiğimiz hafta içerisinde programı açıklanan 72. Cannes Film Festivali, sinemaseverlerle buluşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri resmi olarak duyuruldu.

Oscarlı yönetmen Alejandro Gonzalez Innaritu'nun jüri başkanlığı eşliğinde festival boyunca filmleri değerlendirecek olan jüri üyeleri arasında, yıldızı parlayan genç ve başarılı oyuncu Elle Fanning; oyuncu ve yönetmen kimliğiyle tanınan Burkina Faso'lu Maimouna N'Diaye; Wendy and Lucy, Old Joy, Night Moves gibi filmleriyle tanınan yönetmen ve senarist Kelly Reichardt; The Wonders, Corpo Celeste, Mutlu Lazzaro gibi filmleriyle tanınan ve geçtiğimiz yıl Cannes'da En İyi Senaryo ödülünün sahibi olan Alice Rohrwacher; yazar ve yönetmen Enki Bilal; Kalp Atışı 120 Dakika filmiyle Cannes'da FIPRESCI, Büyük Jüri Ödülü ve François Chalais ödüllerinin sahibi olan Robin Campillo; Cannes'ın sevilen isimlerinden olan ve 91. Akademi Ödülleri'nde Olivia Colman'a En İyi Kadın Oyuncu ödülü takdim edilen The Favourite filmiyle tanınan Yorgos Lanthimos; Soğuk Savaş filmiyle Oscar adaylığı alırken Ida filmiyle Oscar'ı kucaklayan Pawel Pawlikowski bulunuyor.