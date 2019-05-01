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Cannes Film Festivali jürisi belli oldu!

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SİNEMA TV  | 01.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

72. Cannes Film Festivali'nin ana yarışması jüri üyeleri resmi olarak duyuruldu. Başkanlığını Alejandro Gonzalez Innaritu'nun yaptığı Cannes Film Festivali jüri üyeleri 9 önemli isimden oluşacak. Yarışma filmlerini değerlendirmek üzere görevlendirilen ekipte yönetmenler ve senaristlerin yanı sıra oyuncu bir isim de yer alıyor.

Cannes Film Festivali jürisi belli oldu!

Geçtiğimiz hafta içerisinde programı açıklanan 72. Cannes Film Festivali, sinemaseverlerle buluşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri resmi olarak duyuruldu.

Oscarlı yönetmen Alejandro Gonzalez Innaritu'nun jüri başkanlığı eşliğinde festival boyunca filmleri değerlendirecek olan jüri üyeleri arasında, yıldızı parlayan genç ve başarılı oyuncu Elle Fanning; oyuncu ve yönetmen kimliğiyle tanınan Burkina Faso'lu Maimouna N'Diaye; Wendy and Lucy, Old Joy, Night Moves gibi filmleriyle tanınan yönetmen ve senarist Kelly Reichardt; The Wonders, Corpo Celeste, Mutlu Lazzaro gibi filmleriyle tanınan ve geçtiğimiz yıl Cannes'da En İyi Senaryo ödülünün sahibi olan Alice Rohrwacher; yazar ve yönetmen Enki Bilal; Kalp Atışı 120 Dakika filmiyle Cannes'da FIPRESCI, Büyük Jüri Ödülü ve François Chalais ödüllerinin sahibi olan Robin Campillo; Cannes'ın sevilen isimlerinden olan ve 91. Akademi Ödülleri'nde Olivia Colman'a En İyi Kadın Oyuncu ödülü takdim edilen The Favourite filmiyle tanınan Yorgos Lanthimos; Soğuk Savaş filmiyle Oscar adaylığı alırken Ida filmiyle Oscar'ı kucaklayan Pawel Pawlikowski bulunuyor.

Açıklandığı üzere Cannes Film Festivali'nin bu yılki yarışma seçkisinde Pedro Almodovar'ın Dolor Y Gloria'sından Xavier Dolan'ın Matthias Et Maxime filmine, Ken Loach'un Sorry We Missed You filminden, Elia Suleiman'ın It Must Be Heaven filmine birçok önemli yönetmen ve filmleri yer alıyor. Bilindiği kadarıyla Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood filminin kurgusunu Cannes Film Festivali'nde yer alabilmek için yetiştirmeye çalışıyordu. Açıklananlara göre Tarantino, henüz filmi tamamlayamadığı için festivalde yer alamayacak. Ancak her yıl Cannes Film Festivali'nin seçkisine sonradan eklediği filmler olduğu biliniyor. Bu yıl da bir sürpriz yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

  1. Cannes Film Festivali 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.
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Anahtar Kelimeler:
cannes film festival Fransa

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