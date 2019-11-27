Çanta alırken artık vücut şeklinize göre seçeceksiniz! İşte vücut tipine göre çanta seçmenin yolu

Önce hangi vücut şeklinde olduğunuzu öğrenin. Daha sonra hangi çantayı kullanmanız gerektiğini...
Kalçalarınızdan daha geniş bir omuzunuz varsa, ters çevrilmiş bir üçgen şekline sahipsiniz.
Beliniz ve omuzlarınız kalçalarınızdan daha darsa, vücut şekliniz armuttur.
Omuzlarınız, beliniz ve kalçalarınız aynı boydaysa, o zaman bir dikdörtgen tipisiniz.
Beliniz omuzlarınızdan ve kalçalarınızdan daha büyükse, o zaman bir elma şekli demektir.
Omuzlarınız ve kalçalarınız daha dar bir belle dengelenmişse, kum saati şekline sahipsiniz.
Vücut tipinizi bu şekilde belirleyebilirsiniz. Moda uzmanları, bir el çantası seçtiğinizde, vücudunuzun zıt şekli olması gerektiğini söylüyor. Bunun ne anlama geldiğini bulalım:
Dengeli bir görünüm elde etmek için bel çevrenize dikkat edin.S izin için göz önünde bulundurulması gereken husus kayışların uzunluğu ve genişliğidir. Geniş askılı çok büyük ya da küçük boy çantalar size göre değil. Crossbody çantalar, kemer çantalar, uzun askılı çantalar deneyebilirsiniz.
Keskin kalça şeklinizi kamufle etmek istiyorsanız çantanızın kayışlarının uzun olduğundan emin olun ve çantanın kalçanızın yanında tutun. Geometrik şekilli çantalar size göre değil Bunun yerine yumuşak deriden yapılmış büyük boy çantalar ya da bez çantalar seçin.
Belinizin kalın görünmesini istemiyorsanız odak noktanız omuzlarınız ve göğüs çevreniz olsun. Bunu başarmak için kayış uzunluğuna dikkat etmeniz yeterlidir. Çantanız belinizin altına düşmemeli. Belinize kadar omuz çantası, bucket çantalar kullanabilirsiniz.
Vücudunuzun ana hatlarını dengelemek için bir illüzyon yaratmanız gerekir. Seçtiğiniz el çantasının boyutu ve tasarımı her şeyi değiştirecektir. Küçük, kısa kayışlı ve şekli olmayan çantalar size göre değil. Bunlar yerine sert deri tote çantalar size göre.
Vücut şekliniz böyleyse şanslısınız çünkü çanta ve şekliniz arasında bir blok yok. Ancak daha çarpıcı bir etki için küçük el çantaları seçebilirsiniz.
Çanta alırken gördüğünüz ilk çantayı almayın vücut şeklinize göre karar verin.
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