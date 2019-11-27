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Çanta alırken artık vücut şeklinize göre seçeceksiniz! İşte vücut tipine göre çanta seçmenin yolu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kusursuz bir görünüm oluşturmak için omuzdan kalça çizgisine kadar her şeyi düşünmeniz gerekir. Doğru olanı seçerseniz bir kol çantası bile vücudunuzu şekle sokabilir. Nasıl mı? İşte başlıyoruz.

Çanta alırken artık vücut şeklinize göre seçeceksiniz! İşte vücut tipine göre çanta seçmenin yolu

Önce hangi vücut şeklinde olduğunuzu öğrenin. Daha sonra hangi çantayı kullanmanız gerektiğini...

VÜCUT TİPİ

Kalçalarınızdan daha geniş bir omuzunuz varsa, ters çevrilmiş bir üçgen şekline sahipsiniz.
Beliniz ve omuzlarınız kalçalarınızdan daha darsa, vücut şekliniz armuttur.

1

Omuzlarınız, beliniz ve kalçalarınız aynı boydaysa, o zaman bir dikdörtgen tipisiniz.
Beliniz omuzlarınızdan ve kalçalarınızdan daha büyükse, o zaman bir elma şekli demektir.
Omuzlarınız ve kalçalarınız daha dar bir belle dengelenmişse, kum saati şekline sahipsiniz.

2

Vücut tipinizi bu şekilde belirleyebilirsiniz. Moda uzmanları, bir el çantası seçtiğinizde, vücudunuzun zıt şekli olması gerektiğini söylüyor. Bunun ne anlama geldiğini bulalım:

TERS BİR ÜÇGEN ŞEKLİNE SAHİPSENİZ

3

Dengeli bir görünüm elde etmek için bel çevrenize dikkat edin.S izin için göz önünde bulundurulması gereken husus kayışların uzunluğu ve genişliğidir. Geniş askılı çok büyük ya da küçük boy çantalar size göre değil. Crossbody çantalar, kemer çantalar, uzun askılı çantalar deneyebilirsiniz.

DİKDÖRTGEN BİR VÜCUDA SAHİPSENİZ

4

Keskin kalça şeklinizi kamufle etmek istiyorsanız çantanızın kayışlarının uzun olduğundan emin olun ve çantanın kalçanızın yanında tutun. Geometrik şekilli çantalar size göre değil Bunun yerine yumuşak deriden yapılmış büyük boy çantalar ya da bez çantalar seçin.

ARMUT ŞEKİLLİYSENİZ

5

Belinizin kalın görünmesini istemiyorsanız odak noktanız omuzlarınız ve göğüs çevreniz olsun. Bunu başarmak için kayış uzunluğuna dikkat etmeniz yeterlidir. Çantanız belinizin altına düşmemeli. Belinize kadar omuz çantası, bucket çantalar kullanabilirsiniz.

ELMA ŞEKLİNE SAHİPSENİZ

6

Vücudunuzun ana hatlarını dengelemek için bir illüzyon yaratmanız gerekir. Seçtiğiniz el çantasının boyutu ve tasarımı her şeyi değiştirecektir. Küçük, kısa kayışlı ve şekli olmayan çantalar size göre değil. Bunlar yerine sert deri tote çantalar size göre.

KUM SAATİ ŞEKLİNE SAHİPSENİZ

7

Vücut şekliniz böyleyse şanslısınız çünkü çanta ve şekliniz arasında bir blok yok. Ancak daha çarpıcı bir etki için küçük el çantaları seçebilirsiniz.

Çanta alırken gördüğünüz ilk çantayı almayın vücut şeklinize göre karar verin.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çarpıcı çanta değil çarpılmamak için çanta seçiyoruz. Vücut çanta uyumu umrumuzda değil.
Hepsine heybe tavsiye ederim her tipe uyar aynı çaya çorbaya limon gibi
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