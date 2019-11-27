Çanta alırken artık vücut şeklinize göre seçeceksiniz! İşte vücut tipine göre çanta seçmenin yolu

Önce hangi vücut şeklinde olduğunuzu öğrenin. Daha sonra hangi çantayı kullanmanız gerektiğini...

VÜCUT TİPİ

Kalçalarınızdan daha geniş bir omuzunuz varsa, ters çevrilmiş bir üçgen şekline sahipsiniz.

Beliniz ve omuzlarınız kalçalarınızdan daha darsa, vücut şekliniz armuttur.

Omuzlarınız, beliniz ve kalçalarınız aynı boydaysa, o zaman bir dikdörtgen tipisiniz.

Beliniz omuzlarınızdan ve kalçalarınızdan daha büyükse, o zaman bir elma şekli demektir.

Omuzlarınız ve kalçalarınız daha dar bir belle dengelenmişse, kum saati şekline sahipsiniz.

Vücut tipinizi bu şekilde belirleyebilirsiniz. Moda uzmanları, bir el çantası seçtiğinizde, vücudunuzun zıt şekli olması gerektiğini söylüyor. Bunun ne anlama geldiğini bulalım:

TERS BİR ÜÇGEN ŞEKLİNE SAHİPSENİZ

Dengeli bir görünüm elde etmek için bel çevrenize dikkat edin.S izin için göz önünde bulundurulması gereken husus kayışların uzunluğu ve genişliğidir. Geniş askılı çok büyük ya da küçük boy çantalar size göre değil. Crossbody çantalar, kemer çantalar, uzun askılı çantalar deneyebilirsiniz.

DİKDÖRTGEN BİR VÜCUDA SAHİPSENİZ

Keskin kalça şeklinizi kamufle etmek istiyorsanız çantanızın kayışlarının uzun olduğundan emin olun ve çantanın kalçanızın yanında tutun. Geometrik şekilli çantalar size göre değil Bunun yerine yumuşak deriden yapılmış büyük boy çantalar ya da bez çantalar seçin.