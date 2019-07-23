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Çanta dolusu ziynet eşyası çaldı, devriye ekiplerine yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir kuyumcu firmasına ait olan ve içerisinde 100 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı çalan şahıs, müşteri olarak bindiği ticari taksiyle kaçmaya çalışırken devriye ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye hırsızlık olayı Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi.

Çanta dolusu ziynet eşyası çaldı, devriye ekiplerine yakalandı

Gaziantep’te bir kuyumcu firmasına ait olan ve içerisinde 100 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı çalan şahıs, müşteri olarak bindiği ticari taksiyle kaçmaya çalışırken devriye ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye hırsızlık olayı Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi. O.K. isimli şahıs mahalledeki evlerden birinden içerisinde 2 metre altın zincir, 5 adet 30 gramlık altın bilezik, 1 adet altın bilezik seti, 1 adet kalın zincirli altın kolye, 2 adet çeyrek altın, 1 adet altın bileklik, 1 adet inci kolye, 5 adet yüzük, 4 adet kol saati, 2 adet kol düğmesi, 1 adet imitasyon bayan bileklik ve 2 dolar bulunan çantayı çaldı.
Toplam 100 bin TL değerindeki ziynet eşyasıyla bir ticari taksiye müşteri olarak binip kaçmaya çalışan şahıs İstiklal Mahallesi’nde devriye ekiplerinin dikkatini çekti. Müşteri olarak bindiği taksi devriye ekipleri tarafından durdurulan şahıs araç içerisindeki LCD televizyon ile ilgili çelişkili ifadeler verince durumundan şüphelenilerek araçtan indirildi. Araç içerisinde yapılan aramalar sonucunda bagajda bulunan çantada yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyası ele geçirildi. Şahsın yapılan üst aramasında da ise 1 adet yan keski, 1 adet tornavida, 1 adet el feneri ve çok sayıda tel toka ile iğne ele geçirildi.
Polis ekiplerinin dikkati sonucu ele geçirilen ziynet eşyaları tam ve eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. Hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli O.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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