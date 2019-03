Capcom Türkiye’yi turnuvaya ekledi

Capcom, Street Fighter V için düzenleyeceği turnuvayı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Dünyanın dört bir yanında düzenlenecek olan turnuvaya çok ilginç bir şekilde Türkiye dahil edilmemişti. Dövüş oyunu tutkunlarının buluşma noktası olan Dayak Kulübü bu duruma tepki göstermiş ve firmayla iletişme geçmişti.

Bu olayın ardından; Street Fighter serisinin Executive Producer’ı Yoshinori Ono; şu Tweet’i atmıştı; “I’ll check this situation to Capcom Europe… I get scolded by HAKAN...” Bilmeyenler için Hakan karakterinin Street Fighter IV ile oyuna eklenen ilk Türk karakter olduğunu belirtelim.

Yoshinori Ono‘nun bu açıklamasından sonra bugün de Dayak Kulübü‘nden müjdeli haber geldi. Dayak Kulübü Street Fighter V turnuvasına Türkiye’nin de eklendiğini müjdeledi. İşte Dayak Kulübü‘nün Facebook üzerinden yaptığı açıklama;

“Destek olan herkese teşekkür ederiz; çünkü başardık!

Online CPT ülkeleri arasında anlamsız bir şekilde Türkiye’nin olmayışı sorununu Capcom’a anlatabildik, sesimizi duyurduk ve sonuç aldık.