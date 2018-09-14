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Cari açık verilerinin yansımaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 16:34 | Son Güncelleme

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Dış ticaret açığındaki gerileme ve turizm gelirlerinin yükselmesiyle temmuz ayında görülen cari açıktaki düşüşün gelecek dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Dış ticaret açığındaki gerileme ve turizm gelirlerinin yükselmesiyle temmuz ayında görülen cari açıktaki düşüşün gelecek dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, yıllık cari açığın gerilemesini temmuz ayında da sürdürdüğünü memnuniyetle gördüklerini belirterek, cari işlemler açığının söz konusu ayda 1 milyar 751 milyon dolar olduğunu, yıllık cari açığın ise temmuz itibarıyla 54 milyar 560 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı.

"Dış ticaret açığındaki gerileme ve turizm gelirlerinin yükselmesiyle temmuz ayında görülen cari açıktaki düşüşün gelecek dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullanan Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Döviz kurlarındaki artış nedeniyle ithalatın gerilemesi sonucu ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 58 azaldı. Turizm gelirlerinin de katkısıyla ağustos ayında cari dengede fazla vereceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla yıllık cari açıktaki gerilemenin önümüzdeki dönem de devam edeceğini düşünüyoruz." görüşünü paylaştı.

Zeytinoğlu, finansman kalitesinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim uzun dönemli finansman açısından önemsediğimiz doğrudan yatırımlardaki net girişlerin, geçen yılın aynı ayına göre 350 milyon dolar azalarak 707 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Portföy yatırımlarında ise 279 milyon dolar net çıkış oldu. Resmi rezervlerdeki 2,4 milyar dolarlık artışı olumlu değerlendiriyoruz. Geçen ay bu kalemde 7 milyar dolar azalma olmuştu."

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Ayhan Zeytinoğlu cari açık

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