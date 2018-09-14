Cari açık verilerinin yansımaları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Dış ticaret açığındaki gerileme ve turizm gelirlerinin yükselmesiyle temmuz ayında görülen cari açıktaki düşüşün gelecek dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, yıllık cari açığın gerilemesini temmuz ayında da sürdürdüğünü memnuniyetle gördüklerini belirterek, cari işlemler açığının söz konusu ayda 1 milyar 751 milyon dolar olduğunu, yıllık cari açığın ise temmuz itibarıyla 54 milyar 560 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı.

"Dış ticaret açığındaki gerileme ve turizm gelirlerinin yükselmesiyle temmuz ayında görülen cari açıktaki düşüşün gelecek dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullanan Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Döviz kurlarındaki artış nedeniyle ithalatın gerilemesi sonucu ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 58 azaldı. Turizm gelirlerinin de katkısıyla ağustos ayında cari dengede fazla vereceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla yıllık cari açıktaki gerilemenin önümüzdeki dönem de devam edeceğini düşünüyoruz." görüşünü paylaştı.