Çarşı ve pazarda bayram yoğunluğu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Adıyaman, Şanlıufra, Kilis ve Kahramanmaraş'ta çarşı ve pazarlarda Kurban Bayramı arifesinde hareketlilik yaşanıyor.
Adıyaman'da, şeker, ayakkabı, giyim ve züccaciye malzemelerinin satıldığı Gölebatmaz Caddesi, vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Çarşı esnafı, vatandaşların ilgisi ve işlerinin yoğunluğu sayesinde çifte bayram sevinci yaşıyor.
Bayram alışverişine çıkan Muhammed Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramlık almak için alışverişe çıktığını ifade ederek, "Annem ve abimle bayram için şeker, kolonya alıyoruz. Kurbanımızı 3 gün önceden aldık. Bayramlıklarımızı da aldıktan sonra bayrama hazır olacağız." dedi.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve caddelerde alışveriş yoğunluğu oluştu.
Kentte, bayram alışverişi yapmak isteyenler, Balıklıgöl Yerleşkesi yakınındaki Dergah Çarşısı, tarihi Kapalı Çarşı, Haşimiye ve Yıldız Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Bayramlık elbiseden, şeker, çikolata ve hediyelik eşya çeşitli eşyalar alan vatandaşlar, bayrama yönelik hazırlıklarını tamamlamaya çalıştı. Alışverişteki yoğunluk ise esnafın yüzünü güldürdü.
Esnaf Hüseyin Uluyardımcı, arşının yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Vatandaşların özellikle bayramlık kıyafet satın aldığını belirten Uluyardımcı, "Alışverişin yoğun olması çok güzel. İnsanlar bayram kutlayacak diye heyecanlı. Bizler de onların bu heyecanına ortak oluyoruz. Çok şükür alış veriş sayesinde bizim işlerimiz de güzel geçiyor." diye konuştu.
Antalya'da yaşayan Mehmet Cahit Kaynak bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa'ya geldiğini ve burada bayram alışverişini yaptığını ifade etti.
Bu arada, bayram tatili nedeniyle Balıklıgöl'de de ziyaretçi yoğunluğu oluştu. Dini mekanı gezen ziyaretçiler, kutsal olduğuna inanılan balıklara yem vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Eyyüp Nebi'de bayram yoğunluğu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde Eyyüp Peygamber ve eşi Hz. Rahime ile Hz. Elyasa'nın türbelerinde yoğunluk yaşanıyor.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Eyyüp Nebi Mahallesi'ndeki türbeleri ziyaret etmek için Diyarbakır, Mardin, Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, şifalı olduğu inanılan sudan içti.
Mahallede bulunan Hz. Eyyüb'ün hastalığı döneminde sırtını dayayarak dinlendiği rivayet edilen "sabır" taşına sırtlarını yaslayan ziyaretçiler daha sonra kurulan stantlarda bayram alışverişi yaptı.
Mahalle muhtarı Hüsnü Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaşların sabretmek, şifa bulmak için Eyyüp Nebi'yi ziyarete geldiklerini ve Allah'tan şifa dilediklerini söyledi.
Türbe ziyaretine Mardin'den gelen Hasan Belli de her bayram öncesi buraya gelip ziyaret ettiğini belirterek, Eyyüp Nebi sabrını Allah'tan dileyip bayramın hayırla vesile olmasını diledi.
Sinan Kaplan ise Türkiye'ye huzurun refahın gelmesi için dua ettiği ifade etti.
- Kilis
Kilis'te de Kurban Bayramı dolayısıyla halk pazarlar ve çarşı esnaflarında yoğunluk yaşandı.
Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, başta Cumhuriyet ve Murtaza Caddesinde yoğunluk oluşturdu.
Meydana gelen yoğunluk kent merkezinde trafiği olumsuz yönde etkilerken, işleri açılan esnafın yüzünü güldürdü.
Bayram tatili dolayısıyla yakın illerde oturan vatandaşların yavaş yavaş kente gelmeye başladıkları görüldü.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'taki bıçak ustaları, Kurban Bayramı nedeniyle artan talebe karşılık verebilmek için fazla mesai yaptı.
Hışırhan'daki bıçak ustası Ali Dokur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram öncesi işlerinin yoğunlaştığını söyledi.
Kurban Bayramı öncesi bıçak biletmek isteyenlerin de yoğunluk oluşturduğunu aktaran Dokur, talebe yetişebilmek için fazla mesai yaptıklarını belirtti.
Dokur, iyi bir bıçakta olması gereken özellikler hakkında da bilgi vererek, "Bıçağın demirnin iyi dövülmüş olması gerekiyor. Bıçağın kesen yeri çekiçleme işlemi ne kadar güzel yapılırsa bıçak o kadar güzel iş görür. Bıçağın sapını hayvan boynuzundan kesen kısmını ise çelikten olması gerekiyor." dedi.
Trump'tan flaş İsrail iddiası!
Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi
Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!
'NATO, Türkiye'yi kapı dışarı etmeli' sözlerine sert yanıt!
AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum
MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız
Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı
Oraya gitmeden önce bir kez daha düşünün! Oteller yüzde 100 doldu
Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme
Yetkililer uyardı: Bayram fırsatçılarına dikkat! Kahve 16, çay 18 lira...
Apple mağazasında şoke eden olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum