Çarşı ve pazarda bayram yoğunluğu

Bayramlık elbiseden, şeker, çikolata ve hediyelik eşya çeşitli eşyalar alan vatandaşlar, bayrama yönelik hazırlıklarını tamamlamaya çalıştı. Alışverişteki yoğunluk ise esnafın yüzünü güldürdü.

Kentte, bayram alışverişi yapmak isteyenler, Balıklıgöl Yerleşkesi yakınındaki Dergah Çarşısı, tarihi Kapalı Çarşı, Haşimiye ve Yıldız Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve caddelerde alışveriş yoğunluğu oluştu.

Bayram alışverişine çıkan Muhammed Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramlık almak için alışverişe çıktığını ifade ederek, "Annem ve abimle bayram için şeker, kolonya alıyoruz. Kurbanımızı 3 gün önceden aldık. Bayramlıklarımızı da aldıktan sonra bayrama hazır olacağız." dedi.

Adıyaman'da, şeker, ayakkabı, giyim ve züccaciye malzemelerinin satıldığı Gölebatmaz Caddesi, vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Çarşı esnafı, vatandaşların ilgisi ve işlerinin yoğunluğu sayesinde çifte bayram sevinci yaşıyor.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Adıyaman, Şanlıufra, Kilis ve Kahramanmaraş'ta çarşı ve pazarlarda Kurban Bayramı arifesinde hareketlilik yaşanıyor.

Esnaf Hüseyin Uluyardımcı, arşının yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Vatandaşların özellikle bayramlık kıyafet satın aldığını belirten Uluyardımcı, "Alışverişin yoğun olması çok güzel. İnsanlar bayram kutlayacak diye heyecanlı. Bizler de onların bu heyecanına ortak oluyoruz. Çok şükür alış veriş sayesinde bizim işlerimiz de güzel geçiyor." diye konuştu.

Antalya'da yaşayan Mehmet Cahit Kaynak bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa'ya geldiğini ve burada bayram alışverişini yaptığını ifade etti.

Bu arada, bayram tatili nedeniyle Balıklıgöl'de de ziyaretçi yoğunluğu oluştu. Dini mekanı gezen ziyaretçiler, kutsal olduğuna inanılan balıklara yem vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Eyyüp Nebi'de bayram yoğunluğu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde Eyyüp Peygamber ve eşi Hz. Rahime ile Hz. Elyasa'nın türbelerinde yoğunluk yaşanıyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Eyyüp Nebi Mahallesi'ndeki türbeleri ziyaret etmek için Diyarbakır, Mardin, Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, şifalı olduğu inanılan sudan içti.