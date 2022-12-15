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Çatalca Adliyesi çalışma saatleri nedir? Çatalca Adliyesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

15.12.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığına bağlı kurumlardan olan adliyelerde pek çok işlem yürürlüğe konulabilmektedir. Hukuksal faaliyetlerin kalbi konumunda olan adliyeler, neredeyse kişilerin yaşadıkları ilçelerin her birinde yer alır. Çatalca Adliyesi de İstanbul'da konumlanan adliye binalarından biridir. Bu binada herhangi bir işlem gerçekleştirecek olan kişiler mesai saatlerini öğrenmelidir. Çatalca Adliyesi cumartesi pazar açık mı?

Çatalca Adliyesi çalışma saatleri nedir? Çatalca Adliyesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Farklı hukuksal işlemlerin halledilebildiği adliye binaları, Türkiye'nin her bir ilinde hizmet vermeyi sürdürür. Adalet Bakanlığı bünyesindeki resmî kurumlardan olan Çatalca Adliyesi de Çatalca ilçesinde konumlanır. Bu ilçede yaşayan veya Çatalca'nın yakınında bulunan bireylerin Çatalca Adliyesi'ne yönlendirildikleri bilinir. Dolayısıyla Çatalca Adliyesi'nin mesai saatleri sıkça merak edilir ve araştırılır.

Çatalca Adliyesi çalışma saatleri nedir?

Gün içerisinde uzun saatler boyunca açık kalan adliye binaları, vatandaşların hukuksal işlemlerini halletmelerini mümkün kılar. Kişiler, İstanbul'da yaşadıkları takdirde bulundukları ilçede yer alan adliyelere gidebilir. Dolayısıyla Çatalca'da yaşayan bireylerin sıklıkla araştırdıkları konulardan biri Çatalca Adliyesi mesai saatleridir.

Vatandaşların Çatalca Adliyesi'ne gidebilmeleri için ilk olarak Çatalca Adliyesi çalışma saatleri kapsamını öğrenmeleri gerekir. Bu doğrultuda "Çatalca Adliyesi saat kaçta açılıyor?" sorusu yanıtlanmalıdır. 08.30 olarak belirtilen açılış saatinden itibaren Çatalca Adliyesi, ilçede veya yakın çevrede yaşayan vatandaşları karşılar. Yani resmî sitesinde de belirtildiği üzere Çatalca Adliyesi açılış saati 08.30'dur.

Çatalca Adliyesi kapanış saati nedir?

Bireylerin Çatalca'da konumlanan adliye binasına gidebilmeleri için açılış saati olan 08.30'dan itibaren bu rotaya uğramaları mümkündür. Çatalca Adliyesi kapanış saati özellikle çalışan kişiler tarafından sıklıkla araştırır. Herhangi bir ildeki adliye binasında işi olan kişilerin genel olarak saat 17.00'den önce bu kurumlara uğramaları gerekir. Dolayısıyla "Çatalca Adliyesi saat kaçta kapanıyor?" sorusuna "17.00" yanıtı sunulabilir. Akşam 17.00'dan önce bu adliye binasına giden kişiler hukuksal işlemlerini yürürlüğe koyabilir.

Çatalca Adliyesi hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Hafta içi günlerinde rahatlıkla Çatalca Adliyesi'ndeki işlemlerini yürütebilen vatandaşlar bu binanın hafta sonu günlerinde hangi saatler arasında açık olduğunu sorgular. Bu nedenle Çatalca Adliyesi cumartesi pazar açılış ve kapanış saati sıkça araştırılan bir konudur. Ancak adliye binaları herhangi bir durumda hafta sonu günü vatandaşlara hizmet vermez. Yani Çatalca Adliyesi cumartesi pazar açılış ve kapanış saati yoktur. Hafta sonu günlerinde kapalı olan Çatalca Adliyesi çalışma saatleri dâhilinde yani hafta içi günlerinde saat 08.30 ile 17.00 saatleri arasında uğranması gerekir.

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