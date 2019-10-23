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Çatıda havalandırma boşluğu açıp, kenevir yetiştirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 17:25 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda 87 kök kenevir ve 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda 87 kök kenevir ve 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Çatıdan havalandırma boşluğu açılarak kenevirlerin yetiştirildiği yer ise jandarma ekiplerini şaşırttı.
Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Salihli’nin Tekelioğlu Mahallesi’nde A.B.’ye ait eve operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Mahkemesi’nden alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, A.B.’nin (46) evinin bitişiğinde bulunan depo olarak kullandığı yerin çatısında havalandırma yeri açarak Kenevir yetiştirdiği tespit edildi.
Aramada ayrıca depo olarak kullanılan yerde kasalara ekilmiş vaziyette 87 kök kenevir ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi.
A.B.’nin gözaltına alındığı ve işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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