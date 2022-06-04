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Çatıya çıktı, bir daha gören olmadı! Aşağıda kağıt öğütme kazanı çalışıyordu... Feci son

04.06.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta bir fabrikada kahreden bir olay meydana geldi. 45 yaşındaki işçi Mustafa Arslan, arızalanan fan makinesini tamir etmek için çatıya çıktıktan sonra kendisini bir daha gören olmadı. Güvenlik kamerası görüntülerinden Arslan’ın, çatının şeffaf kısmının kırılmasıyla atık kağıtların sıcak suyla birlikte öğütüldüğü kazana düştüğü anlaşıldı. 25 saatlik çalışmanın ardından Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çatıya çıktı, bir daha gören olmadı! Aşağıda kağıt öğütme kazanı çalışıyordu... Feci son

Kahreden olay dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu üzerindeki kağıt fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre elektrik teknisyeni Mustafa Arslan, arızalanan fan makinesini tamir etmek için çatıya çıktı ancak bir daha kendisini gören olmadı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDE KAHREDEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Aradan birkaç saat geçtikten sonra fabrika çalışanları Mustafa Arslan'ı aramaya başlarken, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinde Arslan'ın, çatının şeffaf kısmının kırılması sonucu atık kağıtların sıcak suyla birlikte öğütüldüğü kazana düştüğü tespit edildi.

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25 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bunun üzerine fabrikada üretim durdurulurken, polis ve AFAD'a haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, 2 metre derinliğindeki kazandaki Mustafa Arslan'ın cansız bedenini aradı. 25 saatlik çalışma sonunda Arslan'ın cenazesine ulaşıldı. Olay yerine yapılan incelemenin ardından 4 çocuk babası Mustafa Arslan'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Kahramanmaraş
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