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Çatlak izlerin ve göğüslerin iğrenç diyenlere cevap verdi: Kimin umurunda?

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ANNEÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

5 çocuk annesi Brenda Stearns, 'çatlak izlerin ve göğüslerin iğrenç' diyen sosyal medya kullanıcılarına inat hamilelik sonrası vücudunu sergilemeye devam ediyor. Stearns, diğer annelerin de hamilelik sonrası vücutlarını sevmelerini sağlama görevini üstleniyor.

En büyüğü 7 yaşında olan beş çocuk annesi Brenda Stearns, vücut çatlaklarıyla ve sarkan göğüsleriyle gurur duyan bir anne.

Her hamilelik sonrası yaşadığı vücut değişimlerini instagram hesabında paylaşan Brenda, çocuk sahibi olmasıyla beraber yaşadığı iniş çıkışları kendisi gibi anne olan kadınlarla paylaşıyor.

BİZİ 'KUSURLU' GÖRMEK İSTİYORLAR

Ancak Brenda, sıksık sosyal medya kullanıcılarının zorbalığıyla karşı karşıya kaldığını söylüyor. Genç kadın, karşılaştığı 'zorbalık' hakkında şöyle konuşuyor:'' Her hamileliğim ayrı bir serüven ayrı bir iz ayrı bir çatlaktı. Göğüslerimin şekli değişiyor, sarkıyordu. Ancak kadın yapısının ne kadar mükemmel olduğunu düşündüm her zaman. Ve bu deneyimlerimi annelerle paylaşıyorum. Ancak bunu perdenin arkasından yazan bazı kişilere anlatamıyorsunuz. Bizi kusurlu olarak görmek istiyorlar ve iğrenç buluyorlar. Kimin umurunda? Ne kadar mükemmel olduğumuzu hatırlatmak için buradayım.''

'Vücudum içimde beş yaşam taşıdı, gururluyum' diyen ABD'li kadını Instagram'da 43 bin kişi takip ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Brenda Stearns hamilelik çatlak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne mutlu sana beş tane evlat doğurmuş büyütmüş sun hakkında köyü yorum yapanlar arkasına bakıp acaba ben ne bırakacağım arkamda diye bir düşünsünler kadınlara laf yok nihayet annemiz de kadın dı TÜRK olmuş yabancı olmuş fark etmez
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