Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü

Fas, (DHA)- \u0130slam \u0130\u015fbirli\u011fi Te\u015fkilat\u0131'n\u0131n (\u0130\u0130T) 50'nci kurulu\u015f y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc dolay\u0131s\u0131yla Fas'ta bulunan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Fas H\u00fck\u00fcmet Ba\u015fkan\u0131 El Othmani ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nFOTO\u011eRAFLIPARTNER Y\u00fcr\u00fcmekte bile zorlan\u0131yordu! Son hali \u015foke ettiFransa, \u0130talya ve Rum Kesimi Do\u011fu Akdeniz\u2019de askeri tatbikat ba\u015flatt\u0131Yunanistan'dan skandal hareket! G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131
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