HABER

Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuzda dünya denizcilik tarihi değişecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.12.2019 13:51 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da katıldığı toplantıda, "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak" dedi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da katıldığı toplantıda, "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak" dedi. Fransa'nın insan hakları konusunda Avrupa'nın en geri ülkesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Macron liberal diye geldi, Sarkozy'den, Le Pen'den beter çıktı" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin kongre sürecine değindi. Çavuşoğlu, bu süreçte istişareler yapılmasının ve kongre sürecine ortak akılla gidilmesinin, partinin geleceği için önemli olduğunu belirterek, "Bu kongre yenilenmedir ve yenilenmeyle beraber teşkilatlarımız gelecek hedeflere ulaşmak için çalışır. Her bir kongre vefa için bir sınavdır. Görev alacaklar ve devam etmeyecekler var. Bu bir değişimdir, değişim kaçınılmazdır. Bu değişimi yaparken görevi bırakan arkadaşlara vefa göstermek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.
'TARİH DEĞİŞECEK'
Türkiye'nin jeopolitik konumunu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, TANAP Projesi'nin, Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu bakımından dünyada çok dikkat çekici bir potansiyeli olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "TANAP ve Türk Akımı-2 Avrupa'yı hedefliyor. Ulaşım projelerinde Türkiye İpek Yolu'nun canlandırılmasında en kritik ülke. Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak. Böyle bir coğrafyada yaşıyorsak girişimci ve insani olmamız lazım. Sorun varsa çözmek için girişimci olmamız lazım" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs etrafındaki rezervlerin paylaşımı için masada güçlü olunması gerektiğini de kaydetti.
'FRANSA İNSAN HAKLARI KONUSUNDA AVRUPA'NIN EN GERİ ÜLKESİ'
Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Fransa'nın OHAL'i yasalarla normal hale getirdiğini belirterek, "Bugün Fransa insan hakları konusunda Avrupa'nın en geri ülkesidir. En son çocuklarını okula götürmek isteyen başörtülü annenin okul etrafına gelmesini yasakladı, bunu ne ile izah edersiniz" dedi.
'SARKOZY'DEN, LE PEN'DEN BETER ÇIKTI'
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un yasakçı yaklaşımını eleştiren Çavuşoğlu, "Macron liberal diye geldi Sarkozy'den, Le Pen'den de beter çıktı. Strazburg'ta Avrupa Konseyi'nin 70 yılındayız, tüm liderler geldi. Yukarıda bir loca vardır, basın oturur. Macron geldi, basın bölümünü kapattılar ve basını içeri almadılar. Opera binasında kutlama etkinlikleri vardı, basını oraya da almadılar. Türkiye'de böyle bir şey olsa Avrupa Birliği kıyameti koparır. Avrupa Birliği'nden ses çıkıyor mu, hayır. Neden, 'biz üyeyiz' diye dayanışma yapıyorlar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHadise'nin fotoğrafı olay olduHadise'nin fotoğrafı olay oldu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe Ekonomik Forumu’na katıldıCHP Lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe Ekonomik Forumu’na katıldı
Fuat Oktay: 2023 hedeflerini yakalayacağızFuat Oktay: 2023 hedeflerini yakalayacağız
1/

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Diğer Haberler
TBMM'de bu hafta

Süre 3 yıl uzuyor, yetki Cumhurbaşkanında

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Mart ayında Türkiye'de başlıyor

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Mart ayında Türkiye'de başlıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü: Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden bir tanesi

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü

Bakan Soylu 'yeminimizdir' diyerek duyurdu: Barış ve huzuru getireceğiz

Bakan Soylu 'sözümüz ve yeminimizdir' diyerek duyurdu

Son dakika! Bakan Soylu: 25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Saadet Partisi’nden ‘Efsane Cuma’ paylaşımı

Saadet Partisi’nden ‘Efsane Cuma’ paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.