Çavuşoğlu'ndan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da camide katledilenler için BM Genel Kurulu'nda düzenlenen törende konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye terörün her türlüsüne karşıdır. Aynı anda hem DAEŞ, PKK, PYD ile mücadele ediyoruz" dedi.

"İslamiyeti terörle yan yana gösterenler terörü besliyor" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Irkçılığın hiçbir şeklinin hoş görülemeyeceği duyurulmalı. Ayrımcılık ve terörün her türlüsünü lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörü finanse edenlerin hesap vermelerini sağlamalıyız" dedi.

