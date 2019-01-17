Çavuşoğlu: Terör örgütleri kararlılığımızı etkilememeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'u kabul etti. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Münbiç'te yaşanan ve ABD askerlerinin de devriye sırasında yaşanan patlamada hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da, aldığımız kararları da etkilememeli" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Trump'ın bahsettiği güvenli bölge konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu. ABD tarafı ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Güvenli bölge Suriye'nin kuzeyinde istikrar için önemli. Suriyeliler'in dönüşü için önemli.

Her şeyden önce iki Genelkurmay Başkanı, Suriye'den çekilme kararını nasıl koordine edileceğini görüşmüşlerdir. İki ülke arasındaki savunma sanayi konularını değerlendirmişlerdir. Trump'ın bahsettiği güvenli bölge zaten cumhurbaşkanımızın Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu. İki tarafın bu konuda görüşlerinin örtüşmediği görüşmeler sırasında belli olacak. Bu konuda ilk görüşme Genelkurmay Başkanları arasında olmuştur. Güvenli Bölge, Suriye'deki istikrar ve Suriyelilerin dönebilmeleri için de önemli.