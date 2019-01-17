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Çavuşoğlu: Terör örgütleri kararlılığımızı etkilememeli

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2019 12:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münbiç'teki bombalı saldırı hakkında “Terör örgütleri kararlılığımızı etkilememeli” dedi.

Çavuşoğlu: Terör örgütleri kararlılığımızı etkilememeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'u kabul etti. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Münbiç'te yaşanan ve ABD askerlerinin de devriye sırasında yaşanan patlamada hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da, aldığımız kararları da etkilememeli" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Trump'ın bahsettiği güvenli bölge konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu. ABD tarafı ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Güvenli bölge Suriye'nin kuzeyinde istikrar için önemli. Suriyeliler'in dönüşü için önemli.

Her şeyden önce iki Genelkurmay Başkanı, Suriye'den çekilme kararını nasıl koordine edileceğini görüşmüşlerdir. İki ülke arasındaki savunma sanayi konularını değerlendirmişlerdir. Trump'ın bahsettiği güvenli bölge zaten cumhurbaşkanımızın Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu. İki tarafın bu konuda görüşlerinin örtüşmediği görüşmeler sırasında belli olacak. Bu konuda ilk görüşme Genelkurmay Başkanları arasında olmuştur. Güvenli Bölge, Suriye'deki istikrar ve Suriyelilerin dönebilmeleri için de önemli.

1.5 yıl önce ABD'den Patriot alma talebimiz olmuştu. Burada bizim için önemli olan kriterler var. Biz S-400'leri aldık ihtiyacımız var. Dahasına da ihtiyacımız var. Sınırımızda sadece İtalya ve İspanyol füzeleri var. Teslim süresi çok önemli. Fiyat önemli. Kredilendirme önemli. Orta ve uzun vadede bizim için çok önemli bir kriter daha var. Ortak üretim ve teknoloji transferi. Biz buna çok önem veriyoruz. Geçen gün CHP Genel Başkanı, Katar'la ortak üretimi eleştirmiş. Bu zihniyet esasen geçmişte tamamen dışa bağlı Türkiye'nin zihniyetidir. Türkiye'ye küresel sermayenin gelmesine karşı olan zihniyet ucuz milliyetçilik zihniyetidir.

Dimitrov'un konuşmasından satır başları;

İki ülke arasındaki ilişkileri 'romantik' olarak tasvir edebilirim, yanlış anlaşılmaya müsait olmasına rağmen. İkli ülke arasında oldukça yakın benzerlikler var, bunu daha da iyi hale getirebiliriz. Makedonya'nın bağımsızlığını aldığı ilk günden itibaren Türkiye her zaman yanımızda olmuş, desteğini sürdürmüştür. Çıkar konusunda da benzerlikler var, özellikle Balkanlar konusu... Eğitim alanında işbirliğimizi arttırma planımız var.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu münbiç Terör örgütü

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