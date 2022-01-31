Çay ve kahve makinelerini temizlemek aslında çok kolaymış! Sirke, limon tuzu...

Güne kahvesiz başlayamayanlar ve akşam sohbetlerini çay eşliğinde yapmayı sevenler, çay ve kahve makinelerini nasıl temiz tutacaklarını merak ediyor. Çünkü neredeyse her gün kullanılan çay ve kahve makinelerinin içi kolayca leke tutuyor. Lekelerin görünümü ve burna çarpan kötü koku, çay ve kahve saatlerinin tadını kaçırıyor. Neyse ki pratik yöntemlerle makinenizin çabucak kir tutmasını önüne geçebilirsiniz. Etkili bir temizlik için sirke, limon tuzu veya çay ve kahve makinesi temizliği için özel olarak üretilen ürünleri tercih edebilirsiniz.

SİRKE SAYESİNDE LEKE VE KÖTÜ KOKULARA SON VERİN

Çay veya kahve makinenizde yer alan lekeleri ve kötü kokuları arındırmak için sirkeyle temizlik yapabilirsiniz. En iyi sonucu ev yapımı sirkeyle alabileceğinizi unutmayın. Ancak ev yapımı sirke yoksa hazır sirke de tercih edebilirsiniz. Bir kabın içerisine 1 çay bardağı sirke, 1 su bardağı da içme suyu koyup karıştırın. Karıştırdığınız suyu makinenize ekleyip makineyi çalıştırın. 1 saat bekledikten sonra makinenizin kötü kokulardan arındığını göreceksiniz.

LİMON TUZUYLA MAKİNELERİNİZİ PIRIL PIRIL YAPIN

Limon tuzu, yemeklerin yanı sıra temizlikte de kullanılabiliyor. Çay ve kahve makinelerinin diplerinde yer alan leke ve kireçleri ortadan kaldırmak için makineyi yarısına kadar içme suyuyla doldurmalısınız. Sonrasında 2 çorba kaşığı limon tuzunu suya ekleyip makineyi çalıştırın. 1 saat kadar bekledikten sonra makinenizin adeta parıldadığını göreceksiniz.

MAKİNE TEMİZLEME SOLÜSYONLARINDAN YARDIM ALIN

Ev tipi yöntemlerden istediğiniz sonucu alamazsanız doğrudan çay ve kahve makinesi temizliği için üretilen ürünlere yönelin. Birçok markanın çay ve kahve makinesi temizliği için ürettiği kireç çözücü ve etkili bakım ürünleri bulunuyor. Makinelerin suyla doldurulmuş haznelerine belirtilen miktarda temizlik solüsyonu ekleyip ürünleri çalıştırdıktan sonra kireç ve leke sorununun ortadan kalktığını göreceksiniz.



