Cebinizi yormayacak ev yapımı ilaçlar

Etkisi kanıtlanmış 8 ev yapımı ilaç

1 / 8 Soğuk su ile gargara Tuzlu su ağrılı ve şişmiş boğazları iyileştirmek için bilinen en eski tedavilerden biridir. Sadece bildiğimiz sofra tuzu ve su kullanıldığından, tuzlu su karışımı hazırlamak hem hızlı, hem de ucuz bir yöntemdir. Tuzlu suyun boğaz ağrısına iyi gelme sebebi ağız bölgesini temiz ve nemli tutmasıdır. Genellikle boğaz ağrısı yaşayan kişilerde kötü nefes kokusu problemi de görülür. Tuzlu su karışımı ise ağızdaki kokuyu azaltır. Tuzlu su ile gargara yapmak, boğaz ağrınız azalma işaretleri gösterene dek tekrarlanabilir ve sık olarak yapılmasında bir sakınca yoktur. Yarım çay kaşığı sofra tuzunu, bir bardak ılık su ile karıştırın. Tuz iyice çözünene dek bir kaşık yardımıyla karıştırın. Çözeltiden bir yudumu ağzınıza doldurun, kafanızı arkaya yatırın ve gargara yapın. Ağzınızdaki sıvıyı tükürün ve tekrarlayın.

2 / 8 Kulak enfeksiyonlarının tedavisinde beyaz sirke Kulak enfeksiyonu (akut otitis media) orta kulak etkileyen viral ya da bakteriyel enfeksiyona neden olur. Sirke, enfeksiyona neden kulak kanalı içinde büyüme ve mikro organizmaların üremesini önler. Beyaz sirke veya elma sirkesi alın. Kulağınıza sirkeden 4 damla koyun. Yan yatarak 5 dakika bekleyin. Günde birkaç kez bu işlemi tekrarlayın.

3 / 8 Dişleri güçlendirmek ve beyazlatmak için salatalık Henüz bilmiyorsanız, havuç dişlerinizi güçlendirebilen ve beyazlatabilen sebzeler arasında yer alıyor. Ancak daha etkili bir çözüm istiyorsanız salatalık tüketmeye özen gösterin.

4 / 8 Migren ağrısından buz tamponuyla rahatlayın Baş ağrıları, sık ve kolay şekilde karşılaşıldığı için önemsenmeyen ancak hayati önem taşıyan hastalıkların belirtisi olabilmektedir. Uzmanlar ve doktorların uyardığı gibi baş ağrıları kesinlikle hafife alınmamalıdır. Buz kafada meydana gelen iltihabı ve dolayısıyla iltihapdan kaynakanan baş ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun yanında buzun uyuşturucu etkisi vardır. Özelikle migren ağrılarına karşı buz tedavisi yaygın şekilde kullanımaktadır. Bıynun arkasına buz uygulamak migren kaynaklı baş ağrılarına iyi gelir.

5 / 8 Sarımsak sayesinde siğillerinizden kurtulun Sarımsağı bu kez yemek için değil, siğilleriniz için kullanacaksınız. Siğiller virüslerin yol açtığı deri büyümeleridir ve değişik renklerde ve boyutlarda olabilirler. Genellikle eller, ayaklar ve boyunda çıkma eğiliminde olmakla beraber vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilirler.Siğilin olduğu bölgeye sarımsağı doğrudan uygulayın: bir diş taze sarımsağı macun kıvamına gelene dek iyice ezin ve bunu doğrudan siğilin üzerine sürün. Üzerini temiz bir bezle sararak bir gece bu şekilde bekletin. Sabah kalktığınızda sarımsağı kaldırarak siğilin üzerini temizleyin. Siğil kuruyup kendiliğinden düşene kadar bu uygulamayı her gece tekrar edin. Sarımsak siğili yok etmekle kalmayacak, bu bölgedeki yeni siğil oluşumlarını da önleyecektir.

6 / 8 Öksürük şurubu yerine bal kullanın Bal katarak içeceğiniz ılık süt, öksürüğünüzü alır ve boğazınızı tamamen rahatlatır. Boğazınızdaki gıcığı ve öksürüğün gelmesini engeller. Bal, vücuda giren mikroplarla savaşma gücünü arttırıyor, hücrelerin yaşlanmasını geciktiriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca boğaz kuruluğunu alarak boğazı yumuşatıyor.

7 / 8 Ayak mantarına sirkeli çözüm Ayak ve tırnak mantarı çok yaygın bir cilt problemidir. Birçok insanda hayat boyu en az bir kere ayak mantarı gelişir. Daha çok, erişkin ve ergenlik çağındaki erkeklerde görülür. Elma sirkesi bir çok mantar rahatsızlıklarında kullanılır. Gerekli malzemeler, Etil Alkol (%90), Elma sirkesi, Hidrojen peroksit. Cam bir kavanoza etil alkol ve hidrojen peroksiti karıştırın ve üzerine sirke dökün. Hepsinden eşit miktarda olsun ölçüleri. Daha sonra kulak temizlemek için kullanılan pamuk çubukları ile bir tutam karışım alıp mantarlı tırnağınıza sürün. 15 dakika kadar bekleyin ve ılık su ile yıkayın. Bu işlemi günde iki kere mantar tamamen geçene kadar uygulayın.