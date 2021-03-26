Cehennemi yaşadılar! Sakalları, bıyıkları donan dağcılar buz adama döndü

Van Gölü'nün kuzeyinde Van, Bitlis, Ağrı ve Muş'a sınırı olan Süphan Dağı'na 20 Mart'ta Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden araçlarla hareket eden dağcılar, Aydınlar beldesi Kışkıllı köyüne gitti. Köyden yaklaşık 2 saat yürüyerek, denizden 2 bin 600 metre yüksekliğindeki Kışkıllı kamp alanına ulaşan dağcılar, geceyi burada geçirdi. Kar yağışı altında kampı kurup, kar duvarlarıyla fırtınaya karşı önlem alan dağcılar; volkanik ve karla kaplı kamp alanından saat 05.30'da antrenörler Adem Gül, Nejdet Bozkurt ve Cemal Zerepcan yönetiminde tırmanışa geçti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi ve hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle tırmanışa katılan bazı dağcıların sakal ve bıyıkları buz tuttu. Görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra kadar düştüğü tırmanışta 3 bin 850 metreye kadar çıkan dağcılar, antrenörlerin zirveye çıkmanın imkansız olduğuna kanaat getirmesiyle etkinliği sonlandırdı.

Ağrı Dağı gibi önemli olan Süphan Dağı'nda yakalandıkları tipide cehennemi yaşadıklarını belirten Palandöken Dağcılık Kulübü antrenörü Osman Korkmaz, şunları söyledi: