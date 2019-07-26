KADIN

Çekici yüzün sırrı: ‘Çene dolgusu'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

Uzman Dr. Jale Şenyurt, son zamanlarda sıklıkla tercih edilen çene dolgusu operasyonunun, yüz hatlarını belirginleştirmek isteyenler için ideal bir seçim olduğunu söyledi.

Çekici yüzün sırrı: ‘Çene dolgusu'

Dr. Jale Şenyurt, “Çene yüzümüzün en altında bulunan yüz ile boyun arasındaki en önemli bağlantıdır. Yüz güzelliği ve estetik yüz hatları için çene, unutulmaması gereken önemli bir bölgedir. Çene ucu da aynı burun gibi yüzün diğer bölgeleriyle orantılı ve uyumlu olmalıdır. Küçük çene, kişinin özellikle yandan görüntüsünü olumsuz yönde etkiler. Burun ve çene ucu görüntü olarak birbirlerini dengelerler ve ahenk içinde olmalıdırlar” dedi.

Çenenin geride olmasının burnun daha büyük ve çıkıntılı görünmesine yol açtığını ifade eden Dr. Şenyurt, “Çene estetiklerinde yüz estetiğinde olduğu gibi hyalüronik asit içeren dolgu uygulamaları sık başvurulan yöntemler arasındadır. Çene dolgusu işlemi ile mevcut çenenin daha önde görünmesi sağlanabilir ya da çene ucu belirginleştirilebilir. Dolgu işlemi ile çene estetiği, ameliyat olmak istemeyen ya da ameliyat olmasında tıbbi nedenlerle sakınca olan kişiler için kolay ve uygun bir seçimdir” diye konuştu.

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Etkisi 18 ile 24 ay kadar sürebildiğini kaydeden Dr. Şenyurt, “Protez ya da ameliyat gibi operasyonlardan kaçınanların sık uyguladığı işlemlerdendir. Çene konturunun belirginleştirilmesinde etkin olarak sonuç veren çene dolgusu işlemi ortalama 10-15 dakikada gerçekleştirilen bir uygulamadır. Acısız ve ağrısız olan bu işlem sonrası günlük hayata kaldığı yerden devam edilebiliyor” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çene dolgusu güzellik

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