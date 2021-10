Çekimlerde yaralanmıştı! Harrison Ford, Indiana Jones setine geri döndü

Oscar ve Altın Küre ödüllü oyuncu Harrison Ford, Indiana Jones macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Efsanevi oyuncu, kolunu çatlattıktan dört ay sonra İtalya'nın Sicilya adasındaki sette görüntülendi. Ford, serinin bu filminde Antonio Banderas ve Phoebe Waller-Bridge ile başrolleri paylaşıyor.

Serinin son filmi olan Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008 yılında vizyona girmişti ve 13 yıl aradan sonra ilk kez yeni bir Indiana Jones filmi çekimleri yapılıyor.Serinin orijinal üçlemesi, Raiders of the Lost Ark, The Temple of Doom ve The Last Crusade 80’lerde beyaz perdede boy göstermişti.

VİZYON TARİHİ BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Çekimlerinin 2021 yılında bitmesi planlanan Indiana Jones 5 filminin vizyon tarihi koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelendi.

Disney, filmin yayın tarihini önce 29 Temmuz 2022 olarak açıkladı ancak yeni takvimle filmin 30 Haziran 2023'e ertelediği duyuruldu. Film ile ilgili detaylar hala çok gizli tutuluyor. Filmin olay örgüsü, hikayesi ve bugüne kadar çekilen sahnelerin nerelerde yapıldı tam olarak belli değil. Film yayınlandığında tüm bunlar izleyiciler için bir sürpriz olacak.