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  4. Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Uçan çatı binanın içine girdi

Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Uçan çatı binanın içine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 20:34 | Son Güncelleme

Çekmeköy'de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçarak, yaklaşık 100 metre ilerideki başka bir binanın içine girdi. Dairelerin mutfaklarından içeri giren çatı parçaları nedeniyle binada hasar oluştu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çekmeköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Yerinden kopan çatı yaklaşık 100 metre ilerideki 3 katlı binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle çatı parçaları dairelerin mutfaklarından içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken dairelerde ve binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

“BOMBA PATLADI ZANNETTİM İLK ÖNCE"

Zarar gören binada oturan Nezahat Doruk, “Eşim mutfaktaydı ben içerideydim. Bomba patladı zannettim ilk önce. Çok korktum, fırladım geldim. Eşimi merak ettim bir şey oldu zannettim. Bizlere bir şey olmadı ama tansiyonum çok fena çıktı. Kendimi iyi hissetmiyorum" dedi.

Binada yaşayan Nigar Güler ise, “Ben biraz rahatsızdım içeride uzanıyordum. Çocuklara yemeklerini verdim. Yediler içeri geçtiler. Uykuya dalıyordum, bir bomba gibi sanki yıldırım düşmüş gibi ses geldi. Çocuklar da ancak 15 dakika oldu içeri geçeli. Çocukların bağırtısı feryadıyla dışarıyla yıldırım düştüğünü sandım. Hala titriyorum. Çocuklarım 15 dakika arayla kurtuldular. Ben mutfağa girince anladım böyle bir şey olduğunu" diye konuştu.

“MAĞDUR BURADA YEMEĞİNİ YERKEN UÇAN ÇATIDAN DOLAYI CANINDAN OLABİLİRDİ"

Daire sahibi yakını ve aynı zamanda Çatıder üyesi Sinan Kaya yaşanan çatı uçmalarıyla ilgili şunları söyledi:

“İnsanlar ellerine çekici alıp iki çivi çakarak maalesef bu gördüğünüz faciaların oluşmasına sebep oluyor. Binalarda en çok önemli olan iki yer vardır, temel ve çatı. Bunlarda eğer ki maliyeti düşürmek için ehli olmayan insanlara bu işleri verirseniz. Bir mutfağın içerisindeyiz. Mağdur burada yemeğini yerken birden uçan çatıdan dolayı canından olabilirdi"

(DHA)

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