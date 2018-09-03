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Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Kavgada, bir polis hayatını kaybetti, polis memurunun eşi ile bir astsubay ise yaralandı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada, bir polis memuru hayatını kaybetti, polis memurunun eşi ve bir astsubay ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak'ta, polis memuru Süleyman A. ile eşiyle aynı cezaevinde görev yapan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir astsubay arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine polis memuru Süleyman A, olay yerinde hayatını kaybetti.

Süleyman A'nın eşi ile astsubay ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy Silahlı kavga

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