Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada, bir polis memuru hayatını kaybetti, polis memurunun eşi ve bir astsubay ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak'ta, polis memuru Süleyman A. ile eşiyle aynı cezaevinde görev yapan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir astsubay arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine polis memuru Süleyman A, olay yerinde hayatını kaybetti.

Süleyman A'nın eşi ile astsubay ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da olay yerine gelerek bilgi aldı.

