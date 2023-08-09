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    4. Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar! O detay sosyal medyada gündem yarattı

    Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar! O detay sosyal medyada gündem yarattı

    09.08.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İskoçya’nın Argyll bölgesinde bir arkadaş grubu düğünün öncesinde bekarlığa veda partisi yapmak için ücra bir bölgeyi tercih etti. Kadınlardan oluşan arkadaş grubu o anları ölümsüzleştirmek için gölün önünde poz verdi. Peşi sıra çektikleri fotoğraflara baktıklarında bir detayı fark eden kadınlar korkuyla bölgeden uzaklaştı.

    İskoçya’nın Argyll bölgesinde yerleşimin seyrek olduğu bir bölgede villa kiralayarak bekarlığa veda partisi yapmak isteyen bir arkadaş grubunun eğlencesi kısa sürdü. Daily Record’un haberine göre gölün önünde fotoğraf çekilen kadınlar verdikleri poza bakmak isteyince korku dolu anlar yaşadılar. Çünkü kadınların pozunun hemen arkasındaki kütükten bakan küçük bir çocuk fark ettiler. Kadınlar durumu araştırdıktan sonra eşyalarını apar topar toplayarak bölgeyi terk etti.

    UYURGEZER BİR ÇOCUKTAN SÖZ EDİLİYOR

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    Kadınlar yıllar öncesinde uyurgezer bir çocuğun gölde boğulduğuna dair bir hikaye öğrendi. Ardından ise 1990’lı yıllarda BBC tarafından yayınlanan filmde benzer bir hikayeye rastladılar. Bunun üzerine korkuyla bölgeyi terk eden kadınlar fotoğrafları Reddit üzerinden paylaşınca sosyal medyada bir anda gündem yarattılar.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü hikayenin gerçek olduğuna inanamadı ve fotoğraflara küçük çocuğun sonradan eklendiğini düşündü. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları bölgeye gittiğini ve benzer durumları yaşadıklarını dile getirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    İskoçya bekarlığa veda

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