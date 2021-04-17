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  4. Çekya 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Çekya 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

17.04.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurdu.

Çekya 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Başbakan Babiş yaptığı açıklamada, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söyledi.

KARAR RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE İLETİLDİ

Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek'in diplomatların sınır dışı edilme kararını Rusya'nın Prag Büyükelçiliğine ilettiğini belirten Babiş ayrıca, söz konusu kararının Cumhurbaşkanı Milos Zeman ile de paylaşıldığını ifade etti.

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48 SAAT İÇİNDE ÜLKEYİ TERK ETMELERİ İSTENİYOR

Babiş, diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini de sözlerine ekledi.

2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş ve bölgeden yüzlerce kişi tahliye edilmişti. (AA)

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Rusya

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