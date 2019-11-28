Çekya, Almanya’nın mülteci planını reddetti

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında mültecilerin dağıtılmasına ilişkin planını reddetti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş yaptığı açıklamada, Almanya’nın AB ülkeleri arasında kota bazlı bir göçmen dağılımı konusundaki önerisini reddetti. Babiş, konuyla ilgili sürekli yeniden gündeme gelen tartışmaların kafa karıştırıcı olduğunu söyledi. Babiş açıklamasında, “Yasa dışı göçü ilke olarak reddediyoruz. Ayrıca kaçakçıların Avrupa’da kimin yaşayacağına karar vermelerine izin vermeyi de reddediyoruz. Kotaları da reddediyoruz. Bu konunun biri tarafından neden sürekli müzakere masasına getirildiğini anlamıyorum. Umarım yeni Avrupa Komisyonu bunu durduracaktır" dedi. Babiş açıklamasının devamında, hükümetin en çok değer verdiği insanların Çekya halkı olduğunu söyledi.

Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jan Hamacek ise ülkesinin yasa dışı göç konusundaki tutumunu Visegrad-4’lüsü Slovakya, Polonya ve Macaristan’la koordine edeceklerini söyledi.

Almanya daha önce Avrupa dışından gelen göçmenlerin, AB ülkeleri arasında kayıtlı olarak dağıtılmaları için iltica prosedürlerinde reform yapma planını gündeme getirdi. Sisteme göre eğer bir göçmen birden fazla Avrupa ülkesine geçiş yaptıysa, kendisini ilk kabul eden ülke onu kabul etmek ve tüm yasal işlemlerle ilgilenmek zorunda kalacak.

