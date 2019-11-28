HABER

Çekya, Almanya’nın mülteci planını reddetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 10:32 | Son Güncelleme

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında mültecilerin dağıtılmasına ilişkin planını reddetti.Çekya Başbakanı Andrej Babiş yaptığı açıklamada, Almanya’nın AB ülkeleri arasında kota bazlı bir göçmen dağılımı konusundaki önerisini reddetti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında mültecilerin dağıtılmasına ilişkin planını reddetti.
Çekya Başbakanı Andrej Babiş yaptığı açıklamada, Almanya’nın AB ülkeleri arasında kota bazlı bir göçmen dağılımı konusundaki önerisini reddetti. Babiş, konuyla ilgili sürekli yeniden gündeme gelen tartışmaların kafa karıştırıcı olduğunu söyledi. Babiş açıklamasında, “Yasa dışı göçü ilke olarak reddediyoruz. Ayrıca kaçakçıların Avrupa’da kimin yaşayacağına karar vermelerine izin vermeyi de reddediyoruz. Kotaları da reddediyoruz. Bu konunun biri tarafından neden sürekli müzakere masasına getirildiğini anlamıyorum. Umarım yeni Avrupa Komisyonu bunu durduracaktır" dedi. Babiş açıklamasının devamında, hükümetin en çok değer verdiği insanların Çekya halkı olduğunu söyledi.
Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jan Hamacek ise ülkesinin yasa dışı göç konusundaki tutumunu Visegrad-4’lüsü Slovakya, Polonya ve Macaristan’la koordine edeceklerini söyledi.
Almanya daha önce Avrupa dışından gelen göçmenlerin, AB ülkeleri arasında kayıtlı olarak dağıtılmaları için iltica prosedürlerinde reform yapma planını gündeme getirdi. Sisteme göre eğer bir göçmen birden fazla Avrupa ülkesine geçiş yaptıysa, kendisini ilk kabul eden ülke onu kabul etmek ve tüm yasal işlemlerle ilgilenmek zorunda kalacak.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Bahçeli'den flaş erken seçim açıklamasıBahçeli'den flaş erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj’ı kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj’ı kabul etti

En Çok Okunan Haberler

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Diğer Haberler
Bahçeli'den flaş erken seçim açıklaması: Herkes hesabını 2023’e göre yapsın

Bahçeli'den flaş erken seçim açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Bildirici'yi yeniden aday gösterdi

CHP'den Faruk Bildirici hamlesi!

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Muharrem İnce'nin 'Teknede birlikte tatil yaptılar' sözlerine Tuncay Özkan'dan sert tepki

Tuncay Özkan’dan Muharrem İnce'ye sert tepki

İBB Meclisi’nde ‘haddini bildiriniz’ gerilimi

İBB Meclisi’nde gerginlik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.