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Çekya’da vatandaşlar AP seçimleri için sandık başına gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ikinci gününde bu kez Çekya’da seçmenler sandık başındaydı.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ikinci gününde bu kez Çekya’da seçmenler sandık başındaydı. Yerel saatle 14.00’da başlayan seçimler 22.00’a sona ererken, ülkede yarın da 08.00 ile 14.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.
8 milyonu aşkın seçmenin sandığa gittiği ülkede anketlere göre Başbakan Andrej Babiş’in partisi ANO (Evet) yüzde 25 gibi bir oranla lider görünüyor. 841 adayın yarıştığı Çekya’da ANO’yu yüzde 14 oy oranı ile sağcı Demokratik Yurttaşlık Partisi (ODS) takip ediyor. AP’ye 21 parlamenter gönderecek olan ülkede Korsanlar Partisi (Czeska Piratska Strana) ise ODS’nin az bir farkla gerisinde bulunuyor. 2014 yılındaki seçimlere katılımın yüzde 18 seviyesinde kaldığı ülkede bu seçimlerde ise katılımın yüzde 25 dolayında olması bekleniyor. Nitekim seçimlerin ilk gününde katılım oranı yüzde 20’ye varan katılım olduğu açıklanırken, Çekya İçişleri Petr Vokac seçimlerin ilk gününün sorunsuz şekilde tamamladığını belirtti.

Seçimler AB’nin siyasi geleceğini belirleyecek
Dünyanın en büyük seçimleri arasında gösterilen Avrupa Parlamentosu seçimleri 23 Mayıs Perşembe günü başladı. 26 Mayıs Pazar akşamına kadar sürecek seçimlerde oy kullanmaya haiz seçmen sayısı ise 427 milyon. 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentonun belirleneceği seçimler AB’nin siyasi geleceğini de belirleyecek. Avrupa’da etkisini gittikçe arttıran popülist söylemlerin, yabancı düşmanlığı, islamofobi ve ırkçılık tartışmalarının gölgesinde gerçekleşen seçimlerde AB karşıtı aşırı sağ partilerin parlamentoda gücünü arttırmasına kesin gözüyle bakılıyor. 751 parlamenterin yer alacağı AP için seçim takvimi şöyle:
23 Mayıs: İngiltere, Hollanda
24 Mayıs: Çekya, İrlanda
25 Mayıs: Çekya, Letonya, Malta, Slovakya
26 Mayıs: Geri kalan 21 AB üyesi ülke

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