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Çekya'dan "nükleer enerji" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 20:56 | Son Güncelleme

Çekya Başbakanı Andrej Babis: - "AB yasalarını ihlal etse bile Çekya nükleer enerjiyi genişletmelidir"

PRAG (AA) - Çekya Başbakanı Andrey Babis, arz güvenliği açısından ülkesinin, Avrupa Birliği (AB) yasalarını ihlal etse bile nükleer enerji kapasitesini genişletmesi gerektiğini söyledi.

Babis, Mecliste yaptığı konuşmada, Çekya'nın Dukovany ve Temelin bölgelerinde bulunan nükleer enerji santrallerine, yeni reaktörler inşa edilerek genişletilmesi gerektiğini savundu.

Enerji güvenliğinin önemine işaret eden Babis, "AB yasalarını ihlal etse bile Çekya nükleer enerjiyi genişletmelidir." dedi.

AB'nin iklim konusundaki hedeflerinin görüşüleceği toplantılarda, nükleer enerjinin çevreye zarar vermeyen ve temiz enerji olduğu hususunun vurgulanması gerektiğini ifade eden Babis, nükleer kapasitenin genişletilmesi durumunda ise AB'nin hangi yasasının ihlal edileceğine değinmedi.

- Avusturya-Çekya nükleer gerginliği

İklim ve küresel ısınma hususunda tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde Babis'in bu açıklamaları tepki çekerken, özellikle ülkedeki her iki nükleer santralin Avusturya'ya çok yakın olması ve genişletilmek istenmesi, iki ülke arasında gerginliğe yol açıyor.

Çekya'da 1985'den itibaren Dukovany bölgesinde faaliyet gösteren 2 bin 40 megavatlık nükleer tesisin yanı sıra Termelin'de 2000'de faaliyete başlayan ve 2 bin 164 megavatlık iki nükleer santral bulunuyor.

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