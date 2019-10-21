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Çekya’dan Rusya'ya casusluk suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 19:24 | Son Güncelleme

Çekya İstihbarat Servisi Başkanı Michal Koudelka: - "Çekya'da, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yönlendirilen gizli bir istihbarat ağı ortaya çıkarıldı ve etkisiz hale getirildi"

PRAG (AA) - Çekya İstihbarat Servisi (BIS) Başkanı Michal Koudelka, ülkede Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından idare edilen bir istihbarat ağının ortaya çıkarılarak etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Çekya Radyosu'nun haberine göre, BIS Başkanı Koudelka, Meclis'te ülke güvenliğine ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

Ulusal Organize Suçla Mücadele Merkezi ve BIS'in ortaklaşa çalışması sonucunda Rusya tarafından yönetilen bir istihbarat ağının çökertildiği bilgisini paylaşan Koudelka, "Çekya’da, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yönlendirilen gizli bir istihbarat ağı ortaya çıkartıldı ve etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Koudelka, çökertilen istihbarat ağının Rus fonlarıyla finanse edildiğini ileri sürerek, ağın, Çekya ve komşu ülkelere yönelik bazı hedeflere saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasında bulundu.

Öte yandan haberde, Rusya’nın Prag Büyükelçiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya da yer verilerek, büyükelçiliğin casusluk iddialarını reddettiği, söz konusu istihbarat ağıyla ilişkilerinin olmadığını kaydettiği ifade edildi.

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BIS Çekya’dan Rusya’ya casusluk suçlaması Michal Koudelka Prag

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