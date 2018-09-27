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Çekya'nın Brno Havalimanı'nda 8 yabancı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:18 | Son Güncelleme

Sahte evrakla seyahat eden Suriye ve Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı

PRAG (AA) – Çekya’nın Brno Havalimanı'nda sahte evrakla seyahat eden Suriye ve Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Çekya Yabancılar Polisi'nden yapılan açıklamada, Yunanistan’ın İstanköy Adası'ndan uçakla gelen 3’ü kadın 8 yabancının yapılan kontrollerde sahte evrak kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.

Yakalanan kişilerin kendilerini Suriyeli olarak tanıttıklarını aktaran polis yetkilileri, yapılan aramalarda 2 kişide gerçek Irak pasaportunun bulunduğunu kaydetti.

Savcılık, söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlattı.

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