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Celal Sel kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in biyografisi

02.08.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Celal Sel'in kim olduğu araştırılıyor. Emniyet Müdürlerinin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile 52 ilin ise emniyet müdürü değişti. Bu iller arasında İzmir'de yer aldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Celal Sel getirildi. Peki, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel kimdir, kaç yaşında nereli?

Celal Sel kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in biyografisi

Celal Sel'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 52 ilin emniyet müdürü değişti. Buna göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Celal Sel getirildi. Celal Sel, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinden sonra 19.09.2019 tarihinde Müşterek Kararname ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanmış ve 01.10.2019 tarihinde göreve başlamıştı.

CELAL SEL KİMDİR?

Celal SEL, aslen Kütahya ili Simav ilçesi nüfusuna kayıtlı olup 1968 yılında doğmuştur.

Polis Akademisi'nden 1990 yılında mezun olarak İzmir ilinde Komiser Yardımcısı rütbesinde mesleğe başlamış, sırası ile Kahramanmaraş ilinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığında ve İstanbul ilinde görev yaptıktan sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak göreve başlamıştır. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinden sonra 19.09.2019 tarihinde Müşterek Kararname ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanmış ve 01.10.2019 tarihinde göreve başlamıştır.

Sayın İl Emniyet Müdürümüz evli ve bir çocuk babasıdır.

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