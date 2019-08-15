HABER

Cem Özer işletmeci oldu; Nejat’ı, Pınar Dura’ya emanet etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

Cem Özer Bodrum’da plaj işletmeciliğine başladı.

Cem Özer Bodrum’da plaj işletmeciliğine başladı. Cem Özer’in eşi Pınar Dura ile birlikte işlettikleri plajda oğlu Nejat ise tatil yapıyor.
Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nde beach açan Cem Özer, eşi Pınar Dura ve Nurgül Yeşilçay’dan olan oğlu Osman Nejat birlikte aile saadeti yaşıyor. Porto Binaco’yu işleten Özer, eşi ile birlikte canla başla çalışıyor. Arada denize de girerek serinleyen Cem Özer, eşi Dura ve oğlu Nejat denizde çocuklar gibi eğlendi. Oğlu Nejat ile birlikte yüzme yarışı yapan Özer bir yandan eşi ile denizde aşk yaşarken diğer yandan oğlu ile eğleniyor.
Denizde eğlenirken objektiflere takılan Özer daha sonra basın mensuplarıyla sohbet etti. Özer çok kaliteli bir işletme açtıklarını söyleyerek “Plajımıza gelen tatilciler başta şaşırdılar ama şimdi kabullendiler. Sanat hayatım 42 yıl sürdü. Bunun en az 30 yılı ünlü olarak geçti. Eğer bir marka yaptıysam şu anda çok ünlü olmayabilir ama bu markanın tek vadettiği kalite ve güven olmuş olması. Bir yerde Cem Özer varsa orası iyi ve kalitelidir, sakin ve sıkıntısız bir yer olarak anılıyor. Güvenilir bir imaj oluşturmuşum insanların kafasında. İnsanlar buraya rahat edeceklerini bilerek geliyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

"Kapımda koruma yok"
Standartların dışında bir işletme olduğunu belirten Cem Özer “Bizim kapımızda bodyguard yok. Burada olay çıksa müşteriyi benden başka dövecek kimse yok. Alaçatı’da müşteriyle personel birbirine girmiş. Burada öyle şeyler olmaz. Delikanlı adam 1 kişiye on kişi dövmez. Bu yeni moda olmuş. Bir kişinin üzerine 20 kişi çullanması delikanlılık değildir. Zayıflık ve acizliktir. Benim işlettiğim hiçbir yerde böyle bir durumla karşılaşılmadı. Önemli olan olay çıkmamasını sağlamaktır” dedi.

PARTNERÜnlü çift böyle yakalandıÜnlü çift böyle yakalandı
Gripin hayranlarını coşturduGripin hayranlarını coşturdu
Kenan Doğulu Ayvalıklı hayranlarıyla buluştuKenan Doğulu Ayvalıklı hayranlarıyla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

Barış Manço'nun 'Mine Abla'sı huzurlarınızda

Barış Manço'nun 'Mine Abla'sı huzurlarınızda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.