Cem Özer işletmeci oldu; Nejat’ı, Pınar Dura’ya emanet etti

Cem Özer Bodrum’da plaj işletmeciliğine başladı. Cem Özer’in eşi Pınar Dura ile birlikte işlettikleri plajda oğlu Nejat ise tatil yapıyor.

Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nde beach açan Cem Özer, eşi Pınar Dura ve Nurgül Yeşilçay’dan olan oğlu Osman Nejat birlikte aile saadeti yaşıyor. Porto Binaco’yu işleten Özer, eşi ile birlikte canla başla çalışıyor. Arada denize de girerek serinleyen Cem Özer, eşi Dura ve oğlu Nejat denizde çocuklar gibi eğlendi. Oğlu Nejat ile birlikte yüzme yarışı yapan Özer bir yandan eşi ile denizde aşk yaşarken diğer yandan oğlu ile eğleniyor.

Denizde eğlenirken objektiflere takılan Özer daha sonra basın mensuplarıyla sohbet etti. Özer çok kaliteli bir işletme açtıklarını söyleyerek “Plajımıza gelen tatilciler başta şaşırdılar ama şimdi kabullendiler. Sanat hayatım 42 yıl sürdü. Bunun en az 30 yılı ünlü olarak geçti. Eğer bir marka yaptıysam şu anda çok ünlü olmayabilir ama bu markanın tek vadettiği kalite ve güven olmuş olması. Bir yerde Cem Özer varsa orası iyi ve kalitelidir, sakin ve sıkıntısız bir yer olarak anılıyor. Güvenilir bir imaj oluşturmuşum insanların kafasında. İnsanlar buraya rahat edeceklerini bilerek geliyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.