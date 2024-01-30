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Cemal Can Canseven'i şoke eden mesaj! Bir influencer izinsiz öyle bir şey yaptı ki...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.01.2024 07:21 | Son Güncelleme:
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Survivor şampiyonu olduktan sonra sempatik paylaşımlarıyla hayran kitlesini artıran Cemal Can Canseven aldığı mesajla şoke oldu. Başarılı fenomenin telefon numarası hayranına satıldı.

Cemal Can Canseven'i şoke eden mesaj! Bir influencer izinsiz öyle bir şey yaptı ki...

Survivor sonrası ününe ün katan Cemal Can Canseven "Yarışma sonrası adadan ayrıldığımda milyonların beni takip ettiğini gördüm. İlk önce kendi psikolojimi doğru yönetmem gerektiği için psikolojik destek aldım" demişti.

Büyük bir hayran kitlesi olan ünlü fenomen son yaşadığı olayla şoke oldu. Cemal Can kendisine gelen bir mesajı ifşa ederek gündeme geldi.

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MESAJI İFŞA EDİP SERT ÇIKTI

Sosyal medya hesabından bir ekran görüntüsü paylaşan Cemal Can Canseven, telefon numarasının bir influencer tarafından hayranına satıldığını öğrenince şaştı kaldı.

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Cemal Can paylaşımında "Birinin izni olmadan numarasını vermemeyi öğrenemediğimiz gibi satmaya da başlamışız harika" diyerek yaptığı göndermeyle sosyal medyada gündem oldu.

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