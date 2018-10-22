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Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 08:14 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı’nın 28 Eylül’de nişanlısı Hatice Cengiz’le Fatih Evlendirme Dairesi’ne gittiği ve öldürüldüğü gün yurt dışından döndüğü anların görüntülerine ulaşıldı.

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmeden önceki son günlerinin görüntüleri ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre, Kaşıkçı'nın 28 Eylül -1 Ekim arasında neler yaptığı ve 2 Ekim sabahı neler yaşadığını gösteren görüntüler ilk kez yayınlandı.

NİKAH DAİRESİNE EL ELE GİRDİLER

Kaşıkçı, İstanbul'a 28 Eylül'de Londra'dan ilk gelişinde saat 04.07'de pasaporttan geçerken görüntülendi, üzerinde sarı bir kazak vardı. Kaşıkçı o sabah nişanlısı Hatice Cengiz ile evlilik işlemlerini tamamlamak üzere Fatih Belediye Başkanlığı'na gitti.

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Kaşıkçı ile Cengiz, içeri el ele tutuşarak girdiğinde saat 09.20'yi gösteriyordu. Çift, 09.23'te evlendirme dairesinden bilgi alacakları görevlinin bulunduğu masaya oturdu. Kaşıkçı ile Cengiz, görevli memurdan bilgi aldıktan sonra saat 09.28'de evlendirme dairesinden çıktı ve Suudi Arabistan Başkonosolosluğu'na gitmeye karar verdi.

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Saat 09.32'de Fatih'ten Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gitmek için taksiye binen Kaşıkçı tıpkı 2 Ekim'de yapacağı gibi IPhone telefonunu Hatice Cengiz'e bırakarak Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na randevusuz bir şekilde girdi.

İçeri girmeden önce endişeli olan Kaşıkçı 1-1.5 saat sonra mutlu bir şekilde dışarı çıkarak nişanlısına kendisine içeride dostane bir yaklaşım gösterildiğini, bekar olduğuna dair belgenin hazırlanacağını, yurtdışı seyahati sonrası belgeyi gelip alacağını söyledi. Londra'da bir konferans için o akşam uçağa binen Kaşıkçı, öldürüldüğü 2 Ekim Salı'ya bağlanan gece sabaha karşı İstanbul'a geri döndü.

Cinayet günü olan 2 Ekim Salı... İnfaz timi 09.55'te Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giriş yaparken Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile kahvaltı yapıyordu. Saat 13.00'te 'evraklarınız hazır' denilerek konsolosluğa çağrılan Kaşıkçı taksiyle gittiği Levent'te iki cep telefonununu nişanlısına bırakarak 13.14'te Suudi Başkansolosluğuna adımını attı ve bir daha dışarı çıkamadı.

KORUMA KARARI ALINDI

İstanbul Valiliği, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in güvenliğinin sağlanması için koruma kararı aldı. Karar kapsamında Cengiz'e koruma verildiği ve 24 saat korunacağı bildirildi.

'KİŞİYE ÖZEL' 3 KUTU

Bu arada dün Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli anlar yaşandı. Konsolosluğa ait bir araçla üzerlerinde numara bulunan ve İngilizce 'kişiye özel' yazılı üç kutu getirildi.

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ÖLÜM GÜNÜ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Londra'dan İstanbul'a döndü. Ulaştığımız görüntüye göre Atatürk Havalimanı'nda saat
04.06.55'de pasaport kontrolünden geçti. Kaşıkçı, öldürüleceği gün olan 2 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda dakika dakika şunları yaşadı:
04.08.39: Elinde valizi ile gümrük çıkış kapısına doğru yöneliyor.
04.09.04: Gümrük çıkış kapısından geçiyor.
04.11.57: Bir sarı taksiye binerek evine doğru gidiyor.
04.56: Nişanlısı Hatice Cengiz Topkapı'daki evine varan Kaşıkçı'nın yanına elinde poşetle geliyor. Sonra evden çıkıp Başkonsolosluğa gidiyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan hatice cengiz

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