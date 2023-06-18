Cenazede 'dirilen' kadın hayatını kaybetti! Yaşlı kadın için 1 haftada ikinci kez cenaze töreni...

Ekvador'da Bella Montoya adlı 76 yaşındaki kadın bir devlet hastanesinde 7 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra 'ölmüştü'. Cenaze töreni sırasında nefes aldığı fark edilen Montoya'nın hayatta olduğu anlaşılmıştı.
Yaşlı kadının çocuğuna ölüm belgesi bile verilmişti. Fakat Bakanlık tarafından, cenaze töreninde hayata dönen Montoya'nın 'iskemik inme geçirdiği' açıklanmıştı.
İlginç olay sonrası 7 gün yoğun bakımda tutulan kadın hayatını kaybetti. Montoya'ya ikinci kez cenaze merasimi düzenlendi.