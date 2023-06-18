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Cenazede 'dirilen' kadın hayatını kaybetti! Yaşlı kadın için 1 haftada ikinci kez cenaze töreni...

18.06.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta Ekvador'daki bir cenaze merasiminde öldüğü sanılan kadın bir anda dirilmişti. O yaşlı kadından bu hafta üzücü haber geldi. Böylelikle 76 yaşındaki kadına 1 hafta içerisinde iki defa cenaze töreni düzenlenmiş oldu...

Cenazede 'dirilen' kadın hayatını kaybetti! Yaşlı kadın için 1 haftada ikinci kez cenaze töreni...

Ekvador'da Bella Montoya adlı 76 yaşındaki kadın bir devlet hastanesinde 7 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra 'ölmüştü'. Cenaze töreni sırasında nefes aldığı fark edilen Montoya'nın hayatta olduğu anlaşılmıştı.

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ÖLÜ RAPORU BİLE VERİLMİŞTİ...

Yaşlı kadının çocuğuna ölüm belgesi bile verilmişti. Fakat Bakanlık tarafından, cenaze töreninde hayata dönen Montoya'nın 'iskemik inme geçirdiği' açıklanmıştı.

İKİNCİ VEDA

İlginç olay sonrası 7 gün yoğun bakımda tutulan kadın hayatını kaybetti. Montoya'ya ikinci kez cenaze merasimi düzenlendi.

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Ekvador

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