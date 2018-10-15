Cenazeye giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, cenazeye gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saltukova beldesi Karakoç köyü mevkisinde, Mehmet Tunç'un kullandığı 34 HM 5888 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Mehmet Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Hacer Tunç ile Ümit Açıkgöz ise Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilde bulunanların Bartın'daki bir cenazeye katılmak için yola çıktığı öğrenildi.
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