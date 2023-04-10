Çene estetiği yaptıran Yaşar İpek'in yeni imajı şaşırttı! Görenler tanıyamadı

En son Aleyna Tilki ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yaşar İpek ocak ayında umreye gidip paylaştığı fotoğraflarda çene estetiği ile dikkat çekmişti. 41 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni imajıyla dikkat çekti.

Uzun bir aranın ardından çıkardığı 'Aman' şarkısıyla dinleyicilerinin karşısına çıkan Yaşar İpek saçlarında değişikliğe gitti. 2018 yılında Fransa'da evlendiği Seren Serengil'den 2020 senesinde anlaşmalı olarak boşanan Yaşar İpek umreden yaptığı paylaşımda çene estetiğiyle gündem olmuştu.

Sosyal medyada temizmagazin sayfasının paylaşımını yanıtlayan ünlü şarkıcı "Kabe'den selam bakımlı olmayı seviyorum yaş 40'ı geçti sevenlerime güzel gözükme isteğim sahne önünde olan biri için normal değil mi?" diyerek estetik iddialarını da onaylamıştı.