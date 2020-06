Çene Kanseri: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Çene eklemi bölgesinde karşımıza çıkan hücre farklılaşmalarına "çene kanseri" adı verilir. Tabii ki bu bölgelerde meydana gelen her türlü hücre farklılaşması kansere işaret etmez ve hepsi için kötü huylu nitelendirmesi yapılamaz. Kimi durumlarda bu tip değişimler iyi huylu kanser şeklinde de vuku bulabilir. Eğer çene bölgesinde ya da çene ekleminde iyi huylu bir kanser oluşursa bunun tedavisi diğer kanser türüne göre son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Gayet basit cerrahi müdahaleler ile hastanın eski sağlığına kavuşması mümkün olur.

Çene kanserinin erken teşhis edilemediği durumda kanserli hücrenin ağız içi ve çene bölgesi etrafında kolay bir şekilde yayılma gösterdiği biliniyor. Bu yayılma neticesinde kanser hücreler neredeyse ulaştığı her dokuya zarar veriyor. Dokuların zarar görmesi ve hastalığın hala teşhis edilmemiş olması durumunda zararın boyutu ilerler ve kişi kanserden daha çok etkilenmeye başlar.

Uzmanlar tarafından bu hastalığa sebep olma ihtimali yüksek olan bazı faktörler tanımlanmıştır. Kimi araştırmalar sonucunda ortaya konan bu sebeplerin tümü için her zaman çene kanserine sebep olduğunu söyleyemeyiz ama bu sebepler bazı durumlarda hastalığın oluşması için önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Müdahale edilmediği durumda her geçen gün yeni dokulara sıçrama ihtimali yükselen kanserin kimi zaman dişlere bağlı bir şekilde de meydana geldiği görülür. Dolayısıyla çene kanserine yakalanmamak ve ileride çok büyük sorunlarla karşılaşmamak adına doktorlar tarafından diş sağlığına ve ağız hijyenine büyük önem gösterilmesi tavsiye ediliyor.

Alkol ve sigaranın çene bölgesine çok yakın yerlere de zarar verdiği görülür. Gırtlak ve yemek borusuna hasar verebilir ve kanser riskini ciddi bir şekilde artırır. Sigara ise ağız kokusunun artmasına sebep olur, diş ile diş etinden kaynaklanan hastalıkların artmasının önünü açar. Yanak, dudak ve gırtlak kanseri de sigaranın sebep olduğu bilinir. Ağız hijyeni ve çene bölgesine yakın organların sağlığı bu hastalığa önlem olması adına oldukça önemlidir. Kanser dokudan dokuya, organdan organa yayılma eğilimi gösteren ve zamanla tüm vücudu ele geçirebilen bir hastalık olduğu için risk teşkil eden her türlü alışkanlıktan uzak durmak gerekir.

Diş eti hastalıkları ve çürüklerin oluşmaması için ağız bakımını sürekli bir şekilde iyi standartlarda gerçekleştirmeniz lazım. En azından her sabah kahvaltı sonrası ve her gece yatmadan önce dişlerinizi üç dakika boyunca doğru bir fırçalama tekniği ile fırçalamanız uzmanlar tarafından öneriliyor. Diş fırçasının ulaşmadığı bölgelerin hijyenini sağlamak ve bakımını gerçekleştirmek için ise diş ipi ya da diş arası temizleyicileri gibi araçları kullanabilirsiniz.

ÇENE KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çene kanseri, erken teşhis ile daha kolay tedavi edilebilen ve hasarın büyümesinin engellenebildiği bir tür hastalık olarak biliniyor. Çene kanserinin negatif etkileriyle karşılaşma ihtimalinizi en aza indirgemek istiyorsanız belirtiler konusunda dikkatli olmalı ve şüpheli bir belirti ile karşılaştığınız zaman doktorunuza danışmalısınız.

Çene kemiğinde kist belirtileri kolayca fark edilemez. Çünkü hastalığın birçok durumda sinsi bir şekilde ilerlediği görülür. Hastalığın birtakım belirtileri bulunur fakat bu belirtiler her zaman, her koşulda ortaya çıkmayabilir. Aynı zamanda bu belirtiler her zaman çene kanseri semptomu olmayabilir fakat bu hastalığa yönelik şüphenin oluşması ve kişinin doktora danışarak kendini garantiye alması için yeterli sebepler olarak kabul edilir.

1. YÜZ BÖLGESİNDE OLUŞAN ŞİŞLİKLER

Sinsi bir şekilde ilerleyen ve dikkatli olunmadığı durumlarda erken belirtilerin kişi tarafından oldukça zor bir şekilde saptanabildiği çene kanserinin en büyük belirtilerinden birisi yüz bölgesinde ağrısız bir şekilde meydana gelen şişliklerdir. Bu şişlikler, dokunulduğu ya da temassız bir konumda kaldığı halde kişiye çok fazla ağrı vermez. Şişliğin oluşması için herhangi bir dış faktöre de ihtiyaç bulunmaz. Dolayısıyla dış faktörlerden bağımsız şekilde, ağrısız, tanımlayamadığınız ve sebebini anlayamadığınız bir biçimde yüzünüzde şişlikler oluşmaya başladıysa bir doktora danışmanız tavsiye edilir.