KADIN

Çenenizin şekli güzelliğinizi belirliyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, “Çene alt yüzün en önemli estetik komponentidir. Burunla birlikte tüm yüzün şekil ve profilini belirler” dedi.

Çenenizin şekli güzelliğinizi belirliyor

Yaşlanma ile birlikte kemik yoğunluğunun azaldığını, yüzdeki yumuşak doku desteği zayıflayarak çenenin yavaş yavaş gerilemesine neden olduğunu anlatan Doç. Dr. Karaca Başaran, “Bu ise daha küçük veya “zayıf” çenenin ortaya çıkması ile sonuçlanır. Zayıf çene burun ve üst dişlerin daha belirgin gözükmesine, çene ve boyut hattının ise belirsizleşmesine neden olabilir. Çene implantı cerrahisi çenenin boyut ve yönelimini arttırarak veya değiştirerek bu problemleri ortadan kaldırmanın bir yoludur” diye konuştu.

Çene büyütme veya mentoplasti olarak da bilinen çene implantının çene ve gıdık hattını güçlendirmek için yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Karaca Başaran, “Böylece bu yapılar simetrik ve yüzün geri kalanı ile orantılı hale getiriler. Çene implantının amacı çene ve yüzün geri kalanı arasında daha iyi bir denge yaratarak hastanın profilini iyileştirmektir.

cene

Çene gelişimi iyi olmayan kadın ve erkekler çene implantı cerrahisinin mükemmel adaylarıdır. Küçülen çene yüz profilinin dengesini bozar ve eğer burun büyükse bu dengesizlik daha belirgin hale gelir çünkü çene daha da küçük gözükür. İyi gelişmemiş çenenin nedeni altta yatan boyun yapılarının hacimli olmasına bağlı olabilir, bu şekilde çene altında dolgunluk hissi olur, çene hattının belirginliği azalır ve sahte bir tombul yüz görünümü olur. Çene implantı tek başına yapılabileceği gibi başka yüz cerrahileri ile birlikte de yapılabilir ve yüzün tümden güzelleşmesinde yardımcı olan en etkili prosedürlerden bir tanesidir” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
çene cerrahisi esteti

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