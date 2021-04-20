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Cengiz Aytmatov'un eşi Maria Aytmatova Kovid-19 nedeniyle vefat etti

20.04.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de "Selvi Boylum Al Yazmalım" eseri ile tanınan dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 79 yaşındaki eşi Maria Aytmatova tedavi gördüğü hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etti.

Cengiz Aytmatov'un eşi Maria Aytmatova Kovid-19 nedeniyle vefat etti

Aytmatova'nın gelini Sabira Aytmatova, sosyal medya hesabından yoğun bakımda olan Maria Aytmatova'nın Bişkek'teki Klinik Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nde vefat ettiği haberini duyurarak, "Annem nazik ve bilge bir kadındı. Ailemiz için telafisi mümkün olmayan bir kayıp." ifadesini kullandı.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI MESAJ YAYIMLADI

Öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov yayımladığı mesajında, Maria Aytmatova'nın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:

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"Bu sadece ailesi ve arkadaşları için değil, hepimiz için büyük bir kayıp. Aytmatov ailesinin tüm akraba ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Maria Aytmatova, dünya çapında Kırgızistan'ı yücelten büyük yazarın hayatında sevgi dolu bir eş ve güvenilir bir arkadaş olmanın yanı sıra şefkatli bir anne, sadık bir eş olarak sonsuza dek hafızamızda kalacaktır."

2008 YILINDA VEFAT ETMİŞTİ

Eserleri 157 dile çevrilen Cengiz Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de vefat etmişti.

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