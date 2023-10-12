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Cengiz Kurtoğlu "Fiziksel bir temasım olmadı" deyince hakim savunmasını hatırlattı! Geri adım atan şarkıcıya istenen ceza

12.10.2023 14:37 | Son Güncelleme:
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Katıldığı bir doğum günü partisinde iş insanı Mustafa Can’ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu hakim karşısında ifade verdi. Kurtoğlu yaptığı savunmada, Can’a hakaret ya da fiziksel temasta bulunmadığını söyledikten kısa süre sonra hakimin, “Önceki ifadenizde ‘Elimle ittirdim’ demişsiniz. Demek ki fiziksel bir temas var” demesi üzerine geri adım attı.

Geçtiğimiz yıl Sarıyer’de bir doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından yüzünden yaralanan Mustafa Can şikayetçi olmuştu.

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bugün görülen duruşmaya, hakkında zorla getirilme kararı olan Cengiz Kurtoğlu katılarak savunma yaptı.

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“FİZİKSEL TEMAS OLMADI”

Olay günü Tolga Yüce’nin ısrarı sonrası doğum günü partisine katıldığını söyleyen Cengiz Kurtoğlu, kendisine Cem Yılmaz, Sezen Aksu gibi ünlü isimlerin partiye katılım sağlayacaklarını söylendiklerini fakat gittiğinde ortamın bambaşka olduğunu söyledi. Olay anı masada oturduğu sırada Mustafa Can’ın önce kendisine nereli olduğunu sorduğunu anlatan Kurtoğlu, “Benim yüzüme bakarak Orhan Gencebay’a ‘çingene’ dedi. Sonra konuyu İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen’e getirdi. Sonrasında da, ‘Bunların hiçbiri sanatçı değil. Türkiye’nin tek sanatçısı Ciguli’dir’ deyip kahkaha atmaya başladı” dedi.

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Mustafa Can’la sözlü tartışma yaşadıklarını anlatan Cengiz Kurtoğlu, “Karşılıklı bağrışmalarımızı da oldu. Hakaret olup olmadığını hatırlamıyorum. Fiziksel bir temasım olmadı. Sonra ben mekandan ayrıldım” dedi.

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HAKİM O DETAYI FARK EDİNCE...

Savunmanın ardından mahkeme hakimi Kurtoğlu’na, “Soruşturma aşamasında verdiğiniz ifadede elinizle ittirdiğinizi söylüyorsunuz. Demek ki fiziksel temas var. Şu anda da temas olmadı dediniz. Ayrıca ifadenizde, ‘Elimle ağzını kapatarak ittirdim. Tırnağım çizmiş olabilir’ demişsiniz” dedi. Bunun üzerine Cengiz Kurtoğlu, “Evet orada verdiğim ifade doğrudur. Elimle ittirdim” dedi.

Savunma ardından söz verilen Mustafa Can’ın avukatı ise Cengiz Kurtoğlu’nun suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını belirterek, “Olayda haksız tahrik yoktur. Kamera kayıtlarında önce sanığın saldırısı var. Görüntülerde 5-6 kişi sanığı zor tutuyor” dedi.

1 YIL 9 AYA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Alınan beyanların ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Cengiz Kurtoğlu’nun haksız tahrik altında, “basit yaralama” ve “hakaret” suçlarından 5 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın ardından Cengiz Kurtoğlu’nun avukatına savunma için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

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