Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü!

10 Temmuz 2004-23 Haziran 2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinin başrollerini Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan ve Çağla Şıkel üstleniyordu. Dans, müzik ve aşkların bol olduğu dizideki çocuk yıldızlar ise dikkatleri çekiyordu.

Henüz 8 yaşındayken dizinin kadrosuna dahil olan Belemir Temizsoy aradan geçen 16 yılda değişimiyle görenleri şoke etti.

20’li yaşlarındaki Belemir Temizsoy sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Cennet Mahallesi projesinden sonra ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Belemir Temizsoy kendi adıyla bir Youtube kanalı açtı.

Youtube kanalı üzerinden hayranlarıyla hasret gidermeyi seçen Temizsoy, sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapıyor.

CENNET MAHALLESİ’Nİ ANIMSATTI

Oyunculuğa devam eden çocuk yıldız Instagram hesabından sıklıkla Cennet Mahallesi anılarını paylaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda Cennet Mahallesi dizisinde Aliş karakterine hayat veren Seyit Karabulut’la buluşan Temizsoy, eski rol arkadaşıyla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Güzel oyuncu gönderisinde, “Siz bu fotoğrafa bakınca Aliş ile Ayşe görüyorsunuz bense baktıkça deli gibi eğlendiğim çocukluğumu... Kötü haber başlık paralarını başkası için biriktirmiş.” notunu ekledi.

