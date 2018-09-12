HABER

CENTCOM Komutanı'ndan Körfez ülkelerine birleşme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

CENTCOM Komutanı'ndan Körfez ülkelerine birleşme çağrısı

KUVEYT (AA) - ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Körfez ülkelerine anlaşmazlıklarını bir kenara bırakma, İran'ın istikrarı bozma tehditlerine ve radikal örgütlere karşı birleşme çağrısında bulundu.

Votel, Kuveyt'te gerçekleştirilen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır ve Ürdün Genelkurmay Başkanlarının bir araya geldiği toplantıdaki konuşmasında, Körfez ülkelerine anlaşmazlıklarını bir kenara bırakma, İran'ın istikrarı bozma tehditlerine ve şiddet yanlısı radikal örgütlere karşı birleşme çağrısı yaptı.

İran'ın istikrarı sarsan faaliyetlerinin ve şiddet yanlısı radikal örgütlerin bölgede devam eden iki güvenlik tehdidi olduğuna dikkati çeken Votel, ortak milli güvenlik çıkarları için güçleri birleştirmek ve arttırmak gerektiğini belirtti.

"Müttefiklerimize aykırı düşen herhangi bir yol ya da kararla hareket etmememiz gerekir." ifadelerini kullanan Votel, bu durumun düşmana fayda vereceğini aktardı.

Votel, "Sorunları belirledikten sonra köklü çözümler bulmaya çalışmalıyız. ABD'de ve dünyadaki değişimler bizim daha fazla yakınlaşmamızı gerektiriyor." ifadelerine yer verdi.

KİK ülkeleri ile Mısır ve Ürdün Genelkurmay Başkanları, iki gün önce yapılan geniş kapsamlı askeri toplantının ardından bugün Kuveyt'te yeniden bir araya geldi. Toplantıya ABD Merkez Komutanlığı'ndan yetkililer de katılıyor.

Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Ortadoğu'da güvenlik, bölgesel meseleler, terör ve aşırılıkla mücadele, bölge ülkelerinde emniyet ve istikrarı güvence altına almak için ortak çabaları güçlendirmeyi hedefleyen konular görüşülüyor.

Katar'ın da aralarında bulunduğu aynı ülkelerin genelkurmay başkanları, ortak savunma ve askeri iş birliğini güçlendirme yollarını görüşmek üzere iki gün önce de Kuveyt'te toplanmıştı.

Söz konusu toplantı, 2017'de patlak veren Körfez krizinin ardından Katar'ın katıldığı ilk askeri toplantı olma özelliği taşıyordu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

PARTNERBahar renkli geldiBahar renkli geldi
İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!
Kocadon'a doğum gününde klipli destekKocadon'a doğum gününde klipli destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Körfez Kuveyt

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazasında genç müzisyen Barış Girgin hayatını kaybetti

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

İstanbul'da terk edilen kadın intikamını sevgilisinin abisinin iş yerini kundaklayarak aldı!

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da eğitim gören 7 yaşındaki minik futbolcu kafasına kale direği düşmesi sonucu öldü

Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma operasyonunda sahte dolar yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.