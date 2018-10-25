Çentikli tasarımdan sonunda vazgeçiyor

Hatırlanacağı üzere Apple geçtiğimiz yıl satışa sunduğu iPhone X modeliyle, çentikli tasarım çizgisine geçiş yapmıştı. iPhone X’in tasarımının kullanıcılar tarafından beğenilmesi, bu tasarım çizgisini sektörde bir trend haline getirdi. Fakat görünen o ki Cupertino merkezli şirket artık bu trendi geride bırakmak istiyor.

Akıllı telefon pazarının geneline baktığımızda, çentikli modellerin yalnızca bir yıl içerisinde hayli arttığını görebiliriz. Hatta çentikli tasarıma geçmeyen üretici sayısının bir eldeki parmak sayısı kadar bile olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Genele baktığımızda Samsung, Sony ve HTC haricindeki hemen hemen tüm üreticiler, öyle ya da böyle çentikli tasarıma geçiş yaptılar.

Fakat bu tasarımın öncülerinden biri olan Apple yeni ufuklara yelken açmak istiyor. Cupertino merkezli şirketin aldığı son patentlere bakacak olursak, çentikte toplanan kamera ve sensör gibi bileşenlerin ekranın altına yerleştirilmesi planlanıyor.

Elbette bu öyle hemen gerçekleşecek birşey değil. Kızaklı bir sistem belki denenebilir. Fakat kamera ve sensörlerin tamamen ekran altına gizlemesi mevcut koşullarda pek de mümkün değil gibi görünüyor. Muhtemelen Apple önümüzdeki bir iki sene boyunca da çentikli tasarım çizgisini kullanmaya devam edecektir. Belki çentiğin boyutu biraz küçülebilir fakat tamamen ortadan kalkması “şimdilik” pek mümkün görünmüyor.

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