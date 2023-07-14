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    4. Cep delik, cepken delik! Temmuz ayının en fakir burçları belli oldu

    Cep delik, cepken delik! Temmuz ayının en fakir burçları belli oldu

    14.07.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Temmuz ayında meteliğe kurşun atan burçlar belli oldu. Para ve finansal durumları idare etmek bazen birçok kişi için zor olabiliyor. Astrologlara göre 3 burcun şansı bu ay hiç yaver gitmedi. İşte temmuz ayının en fakir 3 burcu…

    Yükselen enflasyon ve gelen zamlar maddi durumu elvermeyen kişilerin yaşam kalitesinin düşmesine sebep olabiliyor. Astrologlar bazı burçların karakteristik yapılarından ötürü fakir olmaya meyilli olduklarını belirtti. İşte Temmuz ayında meteliğe kurşun atan burçlar...

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    ELLERİNDEKİNİ KAYBETME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYALAR

    İkizler burcu hazırcı oldukları takdirde finansal açıdan sıkıntı yaşayabilir.

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    Para konusunda problem yaşayan İkizler burcu insanları, bu ay harcamalarına dikkat etmezler ise ellerindekini bile kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyalar.

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    YAPTIKLARI YATIRIMLAR ELLERİNDE PATLAYABİLİR

    Akrep burçları maddi durumlarını iyi analiz etmek durumunda.

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    Yaptıkları harcamalar nedeniyle hesap kitap yapsalar da işin içinden çıkamayan Akreplerin Temmuz ayında yatırımları da iyi sonuç vermeyebilir. Bu kişiler harcamalarına dikkat etmeli.

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    MADDİ AÇIDAN ZOR GÜNLER ONLARI BEKLİYOR

    Balık burcu hayatı gelişi güzel yaşar ve hesap kitap yapmayı bilmez. Para kazanmak biriktirmek onlar için oldukça zordur.

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    Maddi fırsatları değerlendirmeyi bilmeyen Balık burcu insanı bu ay zor günler yaşayabilir.


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