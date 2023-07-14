Cep delik, cepken delik! Temmuz ayının en fakir burçları belli oldu

Yükselen enflasyon ve gelen zamlar maddi durumu elvermeyen kişilerin yaşam kalitesinin düşmesine sebep olabiliyor. Astrologlar bazı burçların karakteristik yapılarından ötürü fakir olmaya meyilli olduklarını belirtti. İşte Temmuz ayında meteliğe kurşun atan burçlar...

ELLERİNDEKİNİ KAYBETME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYALAR

İkizler burcu hazırcı oldukları takdirde finansal açıdan sıkıntı yaşayabilir.

Para konusunda problem yaşayan İkizler burcu insanları, bu ay harcamalarına dikkat etmezler ise ellerindekini bile kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyalar.

YAPTIKLARI YATIRIMLAR ELLERİNDE PATLAYABİLİR

Akrep burçları maddi durumlarını iyi analiz etmek durumunda.

Yaptıkları harcamalar nedeniyle hesap kitap yapsalar da işin içinden çıkamayan Akreplerin Temmuz ayında yatırımları da iyi sonuç vermeyebilir. Bu kişiler harcamalarına dikkat etmeli.

MADDİ AÇIDAN ZOR GÜNLER ONLARI BEKLİYOR

Balık burcu hayatı gelişi güzel yaşar ve hesap kitap yapmayı bilmez. Para kazanmak biriktirmek onlar için oldukça zordur.

Maddi fırsatları değerlendirmeyi bilmeyen Balık burcu insanı bu ay zor günler yaşayabilir.



