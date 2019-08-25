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Cep telefonu için dehşet saçan gaspçılar polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 09:53 | Son Güncelleme

Adana’da 2 kişinin cep telefonunu gasp edip birini de bıçakladıkları iddiasıyla gasp dedektifleri tarafından yakalanan 3 şüpheli tutuklandıEdinilen bilgiye göre, ilk olay 19 Ağustos Pazartesi günü merkez Yüreğir ilçesi, Seyhan Mahallesi’nde meydana geldi.

Cep telefonu için dehşet saçan gaspçılar polisten kaçamadı

Adana’da 2 kişinin cep telefonunu gasp edip birini de bıçakladıkları iddiasıyla gasp dedektifleri tarafından yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, ilk olay 19 Ağustos Pazartesi günü merkez Yüreğir ilçesi, Seyhan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet U. (42) işten çıkıp Bey Mahallesi’ndeki evine giderken yanına M.B. (15) ve Kemal Ç. (23) yaklaştı. M.B. “Bakar mısın, seni birine benzettim” diyerek şahsın önünü kesti. Daha sonra zanlı M.B. şahsın yüzüne bakıp, "Pardon benzetmişim" diyerek yanından ayrıldı. Ancak iki zanlı daha sonra Mehmet U.’yu motosikletle takip etmeye başladı. Mehmet U. sessiz bir yere geldiğinde ise iki zanlı tekrar Mehmet U.’nun önünü kesip bıçakla "Telefonunu vermezsen seni öldürürüm" diye tehdit ederek cep telefonunu gasp edip kayıplara karıştı. Mehmet U. ise polis merkezine gelerek gasp edildiği yönünde şikayette bulundu. Polis zanlıları bulmak için çalışma başlattı.
22 Ağustos Perşembe günü ise iddiaya göre bu kez merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi’ndeki Hacı Sabancı Bulvarı’ndaki parkta meydana gelen olayda, Niğde’den kuzenlerini ziyaret etmek için Adana’ya gelen R.B.E.’nin (17) önü M.B. (15) ve Reşit O.(21) tarafından kesildi. M.B. çocuğa, “Telefonunu ver, bir arama yapacağım” diyor ancak çocuk telefonunu vermemekte diretince çıkan tartışma sonucu M.B. yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, onu yaralayarak, daha sonra yanındaki şahısla birlikte telefonu alıp motosikletle kaçtı.
Bu iki olayın ardından şikayetler üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği dedektifleri gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda gasp dedektifleri eşkallerinin verilmesiyle birlikte gaspçıların daha önceden suç kaydı bulunan şahıslar olabileceğini değerlendirip müştekilere şüphelilerin fotoğraflarını gösterdi. Bıçaklanıp telefonu alınan çocuk ile diğer müşteki şüphelileri fotoğraflardan teşhis etti. Polis bunun üzerine zanlıların adreslerine baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda kaçan zanlılar kovalama sonrası yakalandı. Yakalanan zanlılar telefonları Kışla Caddesi’nde Gökhan A. (34) isimli bir telefoncuya sattığını söyledi. Bunun üzerine polis telefoncuya gidip telefonları alarak müştekilere verirken şahsa da çalıntı mal satın almak suçundan işlem yapıldı.
Polis gözaltına alınan M.B.’yi yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim ederken, diğer zanlılar Kemal Ç. ve Reşit O. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çocuk şube müdürlüğü tarafından da adliyeye sevk edilen M.B. ile birlikte 3 kişi tutuklandı.

Cep telefonu için dehşet saçan gaspçılar polisten kaçamadı

Cep telefonu için dehşet saçan gaspçılar polisten kaçamadı

Cep telefonu için dehşet saçan gaspçılar polisten kaçamadı

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