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Cep telefonu ile ayda ortalama 560 dakika konuştuk, Avrupa'da lideriz!

05.10.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, WhatsApp, Facebook deyip uygulamalar doldurduğumuz telefonların asıl işlevini unutmadığımızı gösteren bir haber geldi. Türkiye, 2022 yılının ikinci çeyreğinde cep telefonu ile aylık ortalama 560 dakika konuştu. Türkiye, bu süreyle Avrupa ülkeleri arasında lider oldu.

Cep telefonu ile ayda ortalama 560 dakika konuştuk, Avrupa'da lideriz!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nu” değerlendirdi. Bakan Karaismailoğlu'nun yaptığı değerlendirmeye göre, Türkiye, ayda ortalama 560 dakika cep telefonu ile görüşme süresiyle Avrupa ülkeleri arasında lider oldu.

2022 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 459 şirketin 828 yetki belgesi bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin ikinci çeyrekte net satış gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 29,2 milyar liraya yükseldiğini duyurdu.

Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 88,5 milyona ulaştığını, mobil abone yaygınlığının da yüzde 104,6 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, mobil abonelerin 82,4 milyonunun 4,5G aboneliğini tercih ettiğini kaydetti.

"TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA İLK SIRADA YER ALDI"

4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 93’ünü oluşturduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 7,8 milyon seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı ikinci çeyreğinde cep telefonu ile aylık ortalama 560 dakika konuştuk. Türkiye, bu mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

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2,2 MİLYON MOBİL NUMARA TAŞINDI

Karaismailoğlu, ikinci çeyrekte yaklaşık 2,2 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığına dikkati çekerek, toplam taşınan mobil numara sayısının 162 milyona ulaştığını bildirdi.

İnternet abone sayısının 71 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısının 89,5 milyona çıktığının altını çizen Karaismailoğlu, abone sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttığını ifade etti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde 488 bin kilometre fiber altyapısına ulaştıklarını belirten Karaismailoğlu, fiber internet abone sayısının da yıllık bazda yaklaşık yüzde 20,4 artışla 5,2 milyonu geçtiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, genişbant internet abonelerin kullanımlarının da 2022 yılı ikinci çeyreğinde önemli ölçüde artış gösterdiğini belirterek, sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımının 238 gigabyte seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımın da 12,8 gigabyte seviyesinde gerçekleştiği bilgisini verdi. (AA)

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Adil Karaismailoğlu cep telefonu Avrupa ulaştırma ve altyapı bakanı ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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