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Apple'ın şarj girişi lightning'e ve nicesine elveda! 2024'ün sonuna kadar...

05.10.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi getiriyor. Avrupa Parlamentosu (AP), 2024 bitimine kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeyi onayladı. Yasayla, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak. Beklentiye göre Apple'ın şarj girişi lightning'e ve nice şarj girişine elveda denilecek. Cihazlarda USB-C şarj girişinin bulunması gerekecek.

Apple'ın şarj girişi lightning'e ve nicesine elveda! 2024'ün sonuna kadar...

Tek tip şarj girişi geliyor. Bu da USB-C oluyor. Bildiğiniz üzere telefon, tablet ve bilgisayar gibi birçok teknolojik üründe farklı şarj girişleri yer alıyor. Örneğin Apple, iPhone'larda lightning adını verdiği şarj girişini kullanıyor. Android telefonların çoğu kısmı ise artık USB-C girişine sahip bir şekilde üretiliyor. Avrupa Parlamentosu (AP) ise bir süredir tek tip şarj girişi için çalışmalar yürütüyordu. AP son olarak, USB-C'nin elektronik cihazlarda standart şarj girişi olmasını öngören tasarıyı onayladı.

TEK TİP ŞARJA 602 "EVET”, 13 "HAYIR"

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yasa tasarısı görüşüldü.

AP milletvekilleri, akıllı telefonlara tek tip şarj getirecek tasarıyı 602 "evet”, 13 "hayır" oyla kabul etti.

Yasaya göre, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.

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2024'ÜN SONUNDAN İTİBAREN USB-C BULUNACAK

2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak.

Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

tek tip şarj

Tüketiciler, her yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak.

Mevcut kablo ve şarj aletleri çeşitli cihazlarda kullanılabilecek.

Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek.

Düzenleme 2026 yılı ilkbaharında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek.

Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor.

Yasa, AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek. (AA)

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