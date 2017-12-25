Cep telefonunuzu bulundurmamanız gereken 10 yer

Dünya üzerinde cep telefonu kullanmayan insan bulmak neredeyse imkansız bir hal almış olabilir. Öyle ki onlar olmadan bir an geçiremediğimiz gibi bazılarımız duşa, yatağa bile onlarla gider olduk. Ancak bu alışkanlığımız ne kadar doğru ve cep telefonlarımızı sağlımızı riske etmeyecek şekilde kullanabiliyor muyuz?

Arka cebinizde taşımayın

Telefonlar dokunmatik ekrana sahiptir ve hassastıtlar. Telefonu arka cebinizde taşımanız yanlış yerlerle iletişim kurmanıza neden olabilir. Ancak sorunlar bununla sınırlı değil. Sık sık midenizde ve bacaklarınızda ağrı hissediyorsanız bu ağrılarda bunun sonucu olabilir. Telefonu arka cepte taşımanın bir başka riski de onun kolayca kırılmasına neden olmak olabilir.

Ön cepte taşımayın

Erkekler genelde çanta taşımadıkları için telefonları için en uygun alan olan ön ceplerini kullanırlar. Ama onlara kötü bir haberimiz var. Çalışmalar , bir telefonun elektromanyetik radyasyonunun spermlerin kalitesini olumsuz etkilediğini kanıtladı. Bir erkek ön cebinde bir telefon tuttuğunda, riski de o kadar yüksek olur.

Sütyen

Tıpta, cep telefonu radyasyonunun kansere neden olup olmadığı konusunda hala bir görüş birliği mevcut değil. Ancak bazı bilim adamlarına göre , sütyendeki bir telefon meme kanseri riskini arttırıyor . Dolayısıyla orada tutmamak daha iyidir.

Bel kısmında

Uyluk kemiğine yakın yerde bulunan kemikler zayıf oalbilir. Ve bu bölgede taşınabilecek cihaz kemiklerinize zarar verebilir.

Cildinize yakın yerlerde

Cep telefonunuzu cildinize karşı tutmayın. Bunu yaptığınızda , ekrandaki bakteriler ve telefon düğmeleri yüzünüzün derisine aktarılır ve elektromanyetik radyasyon daha da yakınlaşır.Cihaz ile cildiniz arasında en az 0.5-1.5 cm mesafe bırakın.

Şarj cihazında

Hayır, telefonu şarj etmek sağlığınıza zarar vermez (yakınsanız elektromanyetik radyasyon hariç). Ancak cep telefonunuzu bir gecede şarj etmemeniz önerilir. Bu, telefonun pil ömrünü kısaltabilir ve pilin verimliliğini düşürebilir.

Soğuk yerlerde

Dışarının soğuk olduğu ve sıcaklıüın sıfıra düştüğü günlerde, telefonunuza özen gösterin. Sokakta veya arabada uzunca bir süre bırakmayın. Sıcaklık farkı aletlere çok zararlıdır . Cihazınızı sıcak bir yere geri getirdiğinizde yoğuşma oluşur ve bu telefonun iç ayrıntılarıyla ilgili sorunlara neden olabilir . Soğuk günlerde sıklıkla dışarıya çıkarsanız "sıcak" tutacak bir telefon kılıfı satın alın.

Sıcak yerler

Yüksek sıcaklıklar da elektronikte zararlıdır . Sıcak havalarda, telefonunuzu arabada veya sahilde bırakmanız önerilmez.

Bebek arabaları

Aceleyle anneler telefonlarını genellikle bir bebek arabasına koyarlar. Bazı araştırmacılar bunun güvensiz olduğunu savunuyorlar. Cep telefonlarının çocuklara etkisi hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu gibi davranışsal sorunların nedeni olabilir.

Yatakta

Geceleri telefonunuza uyarılar sık sık gelir ve ekran parlaklaşır. Dıştaki ışık melatoninin üretimini etkiler. Bütün bunlar neden için uyku ile ilgili sorunlar vücut için çok önemlidir.

Uzun süre elektromanyetik radyasyon baş ağrılarına ve baş dönmesine neden olur .