HABER

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 11:02 | Son Güncelleme

MEZARI BAŞINDA HÜZÜNLÜ ANMA Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, doğum gününde, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı.

MEZARI BAŞINDA HÜZÜNLÜ ANMA
Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, doğum gününde, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı. Ceren'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir ile çok sayıda arkadaşı, Ceren Özdemir'in mezarına çiçek bıraktı. Anmada gözyaşlarına boğulan anne Gülfer Özdemir, "Yavrum, katil seni mi seçti? Senin yerinde keşke ben olsaydım. Yavrum sen kimseyi kırmazdın, nasıl kıydılar sana? Canım kızım sensiz ben ne yaparım?" diyerek ağıt yaktı. Acılı annenin ağıtı, Ceren'in kabri başındakilerin yüreğini dağladı.

Nedim KOVAN/ULUBEY (Ordu), (DHA)

FOTOĞRAFLI

PARTNER Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı
Kapadokya’da balon turları yine iptal edildiKapadokya’da balon turları yine iptal edildi
Karadeniz'de fırtına etkili oldu, tezgahlarda balık azaldıKaradeniz'de fırtına etkili oldu, tezgahlarda balık azaldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Kanal D'den Azize dizisi için flaş karar!

Kanal D'den Azize dizisi için flaş karar!

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

Tunceli'de bulunan kara akbabaya tedavi 

Tunceli'de bulunmuştu! Tedaviye alındı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'la ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de teslim oldu

MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de teslim oldu

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Son dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon: 47 gözaltı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.