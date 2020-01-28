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  4. Cesedini 8 parçaya ayırmışlardı! Antalya'yı sarsan vahşette flaş gelişme

Cesedini 8 parçaya ayırmışlardı! Antalya'yı sarsan vahşette flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

Antalya’da yaşayan emlak zengini 82 yaşındaki Asım Bayram’ın 8 parçaya ayrılıp, ormanlık alana gömülmesiyle ilgili görülen davada karar çıktı. Sanıklardan 2’si ’tasarlayarak insan öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, ‘nitelikli yağma’, ‘geceleyin birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından da hapis cezası verildi.

Antalya’da yaşayan Asım Bayram’dan haber alamayan Almanya’daki oğlu, 22 Ocak 2019’da İl Emniyet Müdürlüğünü telefonla arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, çok sayıda gayrimenkulü bulunan Bayram’ın yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmak üzere, üzerinde 600 bin lira ile otomobiliyle evden çıktığını tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Asım Bayram’ın son olarak Kepez’e bağlı Varsak Mahallesi’ndeki ormanlıkta görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine 25 Şubat 2019’da bölgede inceleme yapıldı.

8 PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ CESEDİ BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asım Bayram’ı bulmak için 11 Mart’ta ise Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama yaptı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 8 parçaya bölünmüş ve toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, Bayram’a ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i, adli kontrolle serbest bırakılırken, 4’ü de mahkemece tutuklandı.

Sanıklar Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Nihat Y. hakkında ’tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Mevlüt Sağlam hakkında ise ’nitelikli hırsızlık’, ’konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ’suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama’ suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edilmişti.

Sanıklar, Antalya 7’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmayla yeniden hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Murat Güneş ve Medeni Öztaş, öldürme kasıtlarının olmadığını ifade ederek, “Pişmanız” dedi. Mevlüt Sağlam ve Nihat Y. ise “Suçsuzum. Beraatimizi istiyoruz” diye konuştu.
Murat Güneş ve Medeni Öztaş, ‘tasarlayarak insan öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, ‘nitelikli yağma’ suçundan 12 yıl hapis cezası, ‘geceleyin birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına, ‘mala zarar verme’ suçundan ise 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Mevlüt Sağlam’a da ‘geceleyin birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ve ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Nihat Y. ise delil yetersizliği nedeniyle tahliye edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Asım Bayram

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